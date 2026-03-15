Niners Chemnitz feiern Zittersieg beim Lieblings- Gegner Rostock!

Rostock - Sensationeller Schlussspurt der Niners zum Auswärtssieg! Bei ihrem Lieblingsgegner Rostock Seawolves behielten die Chemnitzer in der Crunchtime kühlen Kopf und setzten sich am frühen Sonntagabend mit 78:73 (33:37) durch.

Der Amerikaner Corey Davis (mit Amadou Sow) gehörte mit 23 Punkten zu den überragenden Spielern bei den Niners. © Imago / Eibner

Überragend im Team der Gäste: Corey Davis mit 23 Punkten. Aber auch die anderen beiden US-Amerikaner, Eric Washington (18) und John Newmann (15), waren in den entscheidenden Momenten da.

Die Niners mussten auf Kostja Mushidi verzichten. Der Neu-Nationalspieler hatte sich am Mittwochabend beim Achtelfinale-Aus im EuroCup in der Schlussphase an der Wade verletzt. Außerdem pausierte Nike Sibande. Der ist zwar gesund. Doch in der BBL dürfen nur sechs ausländische Korbjäger im Kader stehen. Chemnitz hat sieben.

Bei den Gastgebern fehlte DeAndre Lansdowne. Der ehemalige Niners-Leitwolf hatte nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer zu den Rostockern kein gutes Haar an Trainer Rodrigo Pastore gelassen.

Der Niners-Headcoach musste nach sechs Minuten die erste Auszeit nehmen. Rostock war auf 16:7 weggezogen - der höchste Vorsprung in Halbzeit eins.

Die Niners kämpften sich heran, gingen Mitte des zweiten Viertels durch Kevin Yebo mit 24:22 in Führung und mussten erneut abreißen lassen.