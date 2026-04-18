Davis trifft in letzter Sekunde! Niners zittern sich gegen Jena zum Heimsieg

Chemnitz - Die Niners haben das Ostduell gegen Aufsteiger Science City Jena für sich entschieden. Vor 5000 Zuschauern in der ausverkauften Messe Chemnitz siegte die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore am Samstag denkbar knapp 76:73 (51:39). Den entscheidenden Ball versenkte Corey Davis mit der Schlusssirene.

Was für eine Leistung! Niners-Spieler Corey Davis (r.) jagte kurz vor Schluss den Ball in den Korb. © IMAGO / Fotostand

Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr. Sie zauberten einen 21:0-Lauf aufs Parkett und lagen nach fünfeinhalb Minuten 23:3 vorn. Die Vorentscheidung war das allerdings nicht.

Der Aufsteiger, mit vier Niederlagen in Folge angereist, zeigte Charakter, kämpfte sich heran. Mit einem 13:0-Lauf meldeten sich die Thüringer nach der ersten Halbzeit aus der Kabine zurück. Innerhalb von vier Minuten rissen sie nach dem Seitenwechsel die Führung an sich: 52:51.

Das 20-Punkte-Polster der Niners aus dem ersten Viertel war verspielt. Dieser Leistungseinbruch erinnerte stark ans Hinspiel, als das Pastore-Team nach acht Minuten 24:6 führte und am Ende 72:85 verlor.

Das dritte Viertel ging mit 22:8 an die Gäste. Chemnitz lag 59:61 hinten und musste sich im finalen Abschnitt mächtig strecken. Eine Minute vor dem Ende sorgte Yordan Minchev mit seinem Distanzwurf für das 71:70.