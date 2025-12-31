Blinde Zerstörungswut: Besiktas-Fans zerlegen 130 Sitze in Messe Chemnitz
Chemnitz - Ganz so friedlich waren die Fans von Besiktas Istanbul einen Tag vor Heiligabend leider doch nicht. Wie die Niners erst jetzt bekannt gaben, zerstörten die türkischen Anhänger während des EuroCup-Spiels in der Messe Chemnitz rund 130 Sitze.
"Ein großer Dank gilt den Mitarbeitern des Messe-Eigentümers 'C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH', die nach Weihnachten Extraschichten einschoben, um die Sitze, welche beim Heimspiel gegen Besiktas Istanbul im Gästefanblock zu Schaden kamen, wieder rechtzeitig instand zu setzen", schrieb der Basketball-Bundesligist vor dem letzten Auftritt im Jahr 2025 gegen Aufsteiger Trier auf seiner Vereins-Homepage.
Die Niners hatten den türkischen Titelanwärter am 23. Dezember sensationell mit 97:95 besiegt und vor 4900 begeisterten Zuschauern den sechsten EuroCup-Sieg gefeiert.
Besiktas wurde an diesem Abend von über 500 Fans, die aus dem gesamten Bundesgebiet, teils sogar aus Belgien, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz angereist waren, lautstark unterstützt. Während des Spiels blieb alles friedlich.
Leider bekam ein Teil der Anhänger seine Zerstörungswut nicht in den Griff.
Dezember geht mit über 25.000 Zuschauern als besucherstärkster Monat in die Niners-Geschichte ein
Am Dienstagabend verabschiedeten sich die Niners mit einem 96:84-Erfolg gegen Trier aus dem Basketball-Jahr 2025. Es war der fünfte Sieg in Folge für die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore.
Beste Werfer vor 4880 Zuschauern waren Amadou Sow, der mit 27 Punkten und elf Rebounds das Double-Double schaffte, Ty Brewer (18 Zähler) und Kevin Yebo (15).
Wie die Niners mitteilten, wird der Dezember mit wettbewerbsübergreifend sechs Heimspielen und insgesamt über 25.000 Zuschauern als besucherstärkster Monat in die Niners-Geschichte eingehen.
Ein Mann wurde am Dienstagabend besonders gefeiert: Jonas Richter. Der ehemalige Niners-Kapitän hatte seine Karriere im Sommer überraschend beendet.
Gegen Trier kehrte der 28 Jahre alte gebürtige Chemnitzer erstmals in die Messe zurück. Nicht als Spieler, sondern als Fan im Block. Erst nach der Partie betrat Richter die Spielfläche und wurde gemeinsam mit Kevin Yebo beim DYN-Interview lautstark bejubelt.
Titelfoto: IMAGO / Alexander Trienitz