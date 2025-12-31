Blinde Zerstörungswut: Besiktas-Fans zerlegen 130 Sitze in Messe Chemnitz

Chemnitz - Ganz so friedlich waren die Fans von Besiktas Istanbul einen Tag vor Heiligabend leider doch nicht. Wie die Niners erst jetzt bekannt gaben, zerstörten die türkischen Anhänger während des EuroCup-Spiels in der Messe Chemnitz rund 130 Sitze.

Ein Teil der Fans von Besiktas Istanbul bekam seine Zerstörungswut am 23. Dezember in der Messe Chemnitz nicht in den Griff. © IMAGO / Alexander Trienitz

"Ein großer Dank gilt den Mitarbeitern des Messe-Eigentümers 'C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH', die nach Weihnachten Extraschichten einschoben, um die Sitze, welche beim Heimspiel gegen Besiktas Istanbul im Gästefanblock zu Schaden kamen, wieder rechtzeitig instand zu setzen", schrieb der Basketball-Bundesligist vor dem letzten Auftritt im Jahr 2025 gegen Aufsteiger Trier auf seiner Vereins-Homepage.

Die Niners hatten den türkischen Titelanwärter am 23. Dezember sensationell mit 97:95 besiegt und vor 4900 begeisterten Zuschauern den sechsten EuroCup-Sieg gefeiert.

Besiktas wurde an diesem Abend von über 500 Fans, die aus dem gesamten Bundesgebiet, teils sogar aus Belgien, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz angereist waren, lautstark unterstützt. Während des Spiels blieb alles friedlich.

Leider bekam ein Teil der Anhänger seine Zerstörungswut nicht in den Griff.