Krisenmodus beendet! Niners-Trainer dankt "unglaublichen Fans"

Chemnitz - Dieses Comeback, diese Befreiung aus dem Krisenmodus haben nicht viele den Niners Chemnitz zugetraut.

Niners-Trainer Rodrigo Pastore (53) ist nicht nur stolz auf seine Mannschaft, auch den Fans dankt er nach der Krise. © IMAGO / Fotostand

Am 12. Dezember nach dem 67:86-Heimdebakel gegen Würzburg war die Stimmung am Boden, herrschte Ratlosigkeit, geriet Erfolgscoach Rodrigo Pastore (53) in die Kritik.

Es folgte eine starke Reaktion der Spieler. Sie erkämpften mit teils kleiner Rotation vier Siege innerhalb von zehn Tagen - und das gegen starke Konkurrenten.

"Meine Mannschaft hat Mentalität und Zusammenhalt bewiesen. Ich hoffe, dass wir das beibehalten können", sagte Trainer Pastore nach dem 94:90-Derbyerfolg gegen den Mitteldeutschen BC.

Weißenfels lag vor 6644 Zuschauern, darunter über 1000 lautstarke Niners-Fans, zwischenzeitlich mit zehn Punkten vorn. "Der Schlüssel zum Erfolg war, wie wir auf diese Situation reagiert haben. Wir haben den Druck in der Verteidigung steigern können. Wir konnten Stopps kreieren und das Spiel drehen", lobte Pastore.