Krisenmodus beendet! Niners-Trainer dankt "unglaublichen Fans"

Dieses Comeback, diese Befreiung aus dem Krisenmodus haben nicht viele den Niners Chemnitz zugetraut.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Dieses Comeback, diese Befreiung aus dem Krisenmodus haben nicht viele den Niners Chemnitz zugetraut.

Niners-Trainer Rodrigo Pastore (53) ist nicht nur stolz auf seine Mannschaft, auch den Fans dankt er nach der Krise.
Niners-Trainer Rodrigo Pastore (53) ist nicht nur stolz auf seine Mannschaft, auch den Fans dankt er nach der Krise.  © IMAGO / Fotostand

Am 12. Dezember nach dem 67:86-Heimdebakel gegen Würzburg war die Stimmung am Boden, herrschte Ratlosigkeit, geriet Erfolgscoach Rodrigo Pastore (53) in die Kritik.

Es folgte eine starke Reaktion der Spieler. Sie erkämpften mit teils kleiner Rotation vier Siege innerhalb von zehn Tagen - und das gegen starke Konkurrenten.

"Meine Mannschaft hat Mentalität und Zusammenhalt bewiesen. Ich hoffe, dass wir das beibehalten können", sagte Trainer Pastore nach dem 94:90-Derbyerfolg gegen den Mitteldeutschen BC.

Vorm heißen Derby gegen den MBC: Niners trennen sich von diesem Spieler
Niners Chemnitz Vorm heißen Derby gegen den MBC: Niners trennen sich von diesem Spieler

Weißenfels lag vor 6644 Zuschauern, darunter über 1000 lautstarke Niners-Fans, zwischenzeitlich mit zehn Punkten vorn. "Der Schlüssel zum Erfolg war, wie wir auf diese Situation reagiert haben. Wir haben den Druck in der Verteidigung steigern können. Wir konnten Stopps kreieren und das Spiel drehen", lobte Pastore.

Innehalten ist bei den Niners nicht

Rodrigo Pastore wünscht sich den fünften Sieg in Folge.
Rodrigo Pastore wünscht sich den fünften Sieg in Folge.  © Hendrik Schmidt/dpa

Der Argentinier wirkte nach den Erfolgen gegen Besiktas Istanbul (97:95) und den MBC erleichtert und euphorisiert. Und er vergaß nicht, denjenigen zu danken, die auch in den schwierigen Wochen immer hinter seiner Mannschaft standen.

"Wir wurden in Leipzig von einer unbeschreiblichen Atmosphäre begrüßt. Unsere Fans sind unglaublich. Ich bin froh, dass wir ihnen den Besiktas-Sieg und den Derbysieg als Weihnachtsgeschenk geben konnten", lobte Pastore.

Weihnachten ist vorbei. Der Jahreswechsel steht vor der Tür. Doch innehalten ist nicht. Bereits am Dienstagabend wartet die nächste Herausforderung.

Vier Siege in zehn Tagen! Niners liefern zum Jahresende reichlich Spektakel
Niners Chemnitz Vier Siege in zehn Tagen! Niners liefern zum Jahresende reichlich Spektakel

Aufsteiger Trier kommt in die Messe Chemnitz. Ein Spitzenspiel. Die Gäste haben zwei Siege mehr als die Niners auf ihrem Konto und reisen als Tabellendritter an.

Das Ziel ist klar: Pastore und seine Jungs wollen sich mit dem fünften Sieg in Folge aus dem alten Jahr verabschieden.

Titelfoto: IMAGO / Fotostand

Mehr zum Thema Niners Chemnitz: