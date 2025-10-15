Niners Chemnitz kassieren knappe Niederlage in Istanbul

Istanbul (Türkei) - Die Niners Chemnitz haben auch ihr zweites Auswärtsspiel im Basketball-Eurocup verloren. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore musste sich bei Besiktas Istanbul mit 88:93 (47:55) geschlagen geben.

Bittere Pleite in Istanbul. Für Kevin Yebo (29, Archivbild) und die Niners war am heutigen Mittwochabend nichts zu holen. © Hendrik Schmidt/dpa

Kevin Yebo avancierte mit 32 Punkten zum besten Werfer der Niners, die zuvor wettbewerbsübergreifend viermal in Folge gewonnen hatten.

Chemnitz erzwang zunächst ein Duell auf Augenhöhe, kassierte zum Ende des letzten Viertels aber einen 0:8-Lauf (19:27). Besiktas erarbeitete sich Vorteile beim Rebound und traf von der Dreierlinie deutlich besser als die Sachsen.

Bis zum 67:54 (25. Minute) hatten die Gastgeber alles im Griff, ehe die Niners die Intensität in der Verteidigung erhöhten und damit die Basis für einen viertelübergreifenden 16:1-Lauf zum 70:68 (31.) legten.