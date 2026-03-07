Zu viele Ballverluste, schwache Wurfquote: Niners-Siegesserie endet in Würzburg

Die Niners Chemnitz kassierten nach drei BBL-Siegen in Folge am Freitagabend beim Tabellenvierten Würzburg Baskets eine 69:81-Niederlage.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - So wird das nichts mit dem direkten Einzug in die Play-offs! Die Niners Chemnitz kassierten nach drei BBL-Siegen in Folge am Freitagabend beim Tabellenvierten Würzburg Baskets eine 69:81-Niederlage.

Würzburg brachte die Chemnitzer mit seiner Physis völlig aus dem Rhythmus. © IMAGO/Alexander Trienitz Trainer Rodrigo Pastore (53) versuchte mehrmals, seine Jungs in den Auszeiten mit lautstarken Ansprachen wachzurütteln. Das schaffte der Argentinier nicht wirklich. Die Niners ließen nur selten ihre Stärke aufblitzen. Über 40 Minuten war das zu wenig Tempo, zu wenig Ballbewegung (nur elf Assists) und eine aus der Distanz eine zu schwache Trefferquote. Nur jeder vierte der insgesamt 32 Würfe vom Perimeter landete im Korb. Zudem leisteten sich die Gäste 21 Ballverluste (Würzburg 11). Die Chemnitzer schafften es nicht, Davion Mintz und Marcus Carr aus dem Spiel zu nehmen. Der US-Amerikaner stand am Ende bei 28 Punkten, der Kanadier bei 23 Zählern. Niners Chemnitz Niners müssen nach Würzburg: "Wollen auf direktem Weg in die Play-offs" Beste Niners-Werfer waren Kevin Yebo (15) und Kostja Mushidi (12).

Niners treffen am Mittwochabend im Achtelfinale des ULEB EuroCup auf Olimpija Ljubljana