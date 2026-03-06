Niners müssen nach Würzburg: "Wollen auf direktem Weg in die Play-offs"

Chemnitz - Mit drei Siegen in Folge haben sich die Niners auf Platz zehn (berechtigt zur Teilnahme an den Play-Ins) vorgearbeitet. Doch die Chemnitzer, die am Freitag (20 Uhr) beim Vierten Würzburg antreten müssen, wollen mehr!

Kostja Mushidi (27) kehrte mit vielen Eindrücken von der Nationalmannschaft zurück nach Chemnitz. Die will er am Freitag gegen Würzburg nutzen. © imago/Fotostand

"Der direkte Einzug in die Play-offs sind das Ziel", stellt Kostja Mushidi (27) klar: "Wir hängen aktuell etwas den Erwartungen hinterher. Aber wir haben dreimal gewonnen. Das waren alles keine einfachen Spiele. Das gibt uns Mut, Kraft und Hoffnung."

Nach dem 99:96 gegen Heidelberg spendierte Trainer Rodrigo Pastore (53) dem Team ein paar freie Tage.

Mushidi reiste zur Nationalmannschaft, stand in beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Kroatien auf dem Parkett und kehrte mit vielen Eindrücken nach Chemnitz zurück.

"Es war einfach gigantisch und eine große Ehre. Ich habe bis 16 in Bonn trainiert und gespielt und immer davon geträumt, im Telekom Dome aufzulaufen. Ein Riesenerlebnis", berichtete Mushidi mit Blick auf den 91:89-Overtime-Heimsieg der DBB-Auswahl vor 6000 begeisterten Fans in Bonns größter Arena.