Niners müssen nach Würzburg: "Wollen auf direktem Weg in die Play-offs"
Chemnitz - Mit drei Siegen in Folge haben sich die Niners auf Platz zehn (berechtigt zur Teilnahme an den Play-Ins) vorgearbeitet. Doch die Chemnitzer, die am Freitag (20 Uhr) beim Vierten Würzburg antreten müssen, wollen mehr!
"Der direkte Einzug in die Play-offs sind das Ziel", stellt Kostja Mushidi (27) klar: "Wir hängen aktuell etwas den Erwartungen hinterher. Aber wir haben dreimal gewonnen. Das waren alles keine einfachen Spiele. Das gibt uns Mut, Kraft und Hoffnung."
Nach dem 99:96 gegen Heidelberg spendierte Trainer Rodrigo Pastore (53) dem Team ein paar freie Tage.
Mushidi reiste zur Nationalmannschaft, stand in beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Kroatien auf dem Parkett und kehrte mit vielen Eindrücken nach Chemnitz zurück.
"Es war einfach gigantisch und eine große Ehre. Ich habe bis 16 in Bonn trainiert und gespielt und immer davon geträumt, im Telekom Dome aufzulaufen. Ein Riesenerlebnis", berichtete Mushidi mit Blick auf den 91:89-Overtime-Heimsieg der DBB-Auswahl vor 6000 begeisterten Fans in Bonns größter Arena.
Mushidi zählt bei den Niners zu den Leistungsträgern
Der 27-Jährige kam im vergangenen Sommer nach Chemnitz. Er wollte unbedingt unter Erfolgscoach Rodrigo Pastore trainieren und die persönliche Entwicklung vorantreiben.
"Die ersten Wochen waren nicht einfach. Aber mir war von Anfang an klar, dass das ein Prozess ist und die Dinge irgendwann funktionieren. Ich habe mich in den vergangenen Monaten spielerisch und mental unheimlich verbessert."
Mushidi zählt bei den Niners zu den Leistungsträgern. "Wir haben uns gefunden, es gibt eine klare Rollenverteilung. Wir haben ein tolles Team." Das will in Würzburg den vierten Sieg in Serie einfahren und mit Rückenwind nach Slowenien reisen. Dort steigt am Mittwochabend das Achtelfinale im EuroCup. Gegner ist Olimpija Ljubljana.
Titelfoto: imago/Fotostand