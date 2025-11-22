Niners Chemnitz: Knacken Yebo & Co. Albas Defensive?

Chemnitz - Acht Siege in Folge feierte Alba Berlin in der Bundesliga, im Pokal und in der Champions League. Diese eindrucksvolle Serie will das Team der Stunde am Sonntag (18 Uhr) in der Messe Chemnitz ausbauen. Die gastgebenden Niners - angetrieben von 5000 Fans - werden etwas dagegen haben.

15,4 Punkte pro Spiel machte zuletzt Niners Top-Spieler Kevin Yebo (29, l.). © IMAGO/Alexander Trienitz

Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) beendete ihre Schwächephase mit dem EuroCup-Sieg in Trento (105:94). Kevin Yebo (29) stach in Italien mit 33 Punkten hervor. Der Star im Chemnitzer Team ist in überragender Form und gegen die Albatrosse erneut ein wichtiger Faktor. Gegen Bamberg und Jena konnte Yebo nicht spielen - beide Partien verloren die Sachsen.

Mit 15,4 Punkten pro Spiel ist der gebürtige Bonner aktuell der beste deutsche BBL-Scorer. Im EuroCup schraubte Yebo seinen Schnitt auf 21,3 Zähler hoch - zweitbester Wert im zweithöchsten europäischem Wettbewerb!

Man darf gespannt sein, was sich die Gäste am Sonntag einfallen lassen, um Yebo aus dem Spiel zu nehmen. Die Berliner stellen mit dem Schnitt von 80,3 Gegenpunkten hinter Bonn und München die drittbeste Defensive der BBL. Dem Star-Ensemble vom FC Bayern gestatteten sie bei ihrem Heimsieg Ende Oktober nur 61 Zähler.