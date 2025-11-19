33 Punkte! Yebo führt Niners in Trento zum dritten Sieg im EuroCup
Chemnitz - Die Niners stoppen den Negativlauf und feiern nach drei Pflichtspiel-Niederlagen ihren dritten Sieg im ULEB EuroCup. Bei Dolomiti Energia Trento gewannen die Chemnitzer am Dienstagabend mit 104:95 (53:37). Platz sechs, der zum Einzug in die K.-o.-Runde berechtigt, ist wieder in Reichweite!
Fünfeinhalb Minuten vor Spielende lagen die Gäste 91:71 vorn. Danach machten sie es unnötig spannend. Die Niners griffen in der Defense nicht mehr energisch genug zu.
Die Italiener verkürzten durch den Dreier von Andrej Jakimovski - mit 30 Punkten bester Werfer bei Trento - auf 92:97. Da standen noch 65 Sekunden auf der Uhr.
Kevin Yebo (29) übernahm. Der Niners-Star erkämpfte acht seiner insgesamt 33 Punkte in der Crunchtime und führte die Sachsen zum ersten EC-Auswärtssieg. Überragend!
Trainer Rodrigo Pastore (53) war nach Spielende stolz auf seine Mannschaft, in der mit Kaza Kajami-Keane und Nike Sibande zwei Leistungsträger verletzt fehlten. Der Argentinier brachte erstmals Center Julian Steinfeld zum Einsatz. Der 24-Jährige blieb in dreieinhalb Minuten ohne Punkt.
Dafür trafen die anderen. Corey Davis und Ty Brewer gingen mit 16 Zählern aus der Partie. Stark präsentierte sich auch Kostja Mushidi (14 Punkte). Bereits am Sonntag wartet das nächste Highlight auf Yebo & Co.: das Heimspiel gegen Alba Berlin.
Titelfoto: IMAGO / Alexander Trienitz