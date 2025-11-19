33 Punkte! Yebo führt Niners in Trento zum dritten Sieg im EuroCup

Chemnitz - Die Niners stoppen den Negativlauf und feiern nach drei Pflichtspiel-Niederlagen ihren dritten Sieg im ULEB EuroCup. Bei Dolomiti Energia Trento gewannen die Chemnitzer am Dienstagabend mit 104:95 (53:37) . Platz sechs, der zum Einzug in die K.-o.-Runde berechtigt, ist wieder in Reichweite!

Kevin Yebo (29) führte die Niners zum ersten EC-Auswärtssieg. © IMAGO / Alexander Trienitz

Fünfeinhalb Minuten vor Spielende lagen die Gäste 91:71 vorn. Danach machten sie es unnötig spannend. Die Niners griffen in der Defense nicht mehr energisch genug zu.

Die Italiener verkürzten durch den Dreier von Andrej Jakimovski - mit 30 Punkten bester Werfer bei Trento - auf 92:97. Da standen noch 65 Sekunden auf der Uhr.

Kevin Yebo (29) übernahm. Der Niners-Star erkämpfte acht seiner insgesamt 33 Punkte in der Crunchtime und führte die Sachsen zum ersten EC-Auswärtssieg. Überragend!

Trainer Rodrigo Pastore (53) war nach Spielende stolz auf seine Mannschaft, in der mit Kaza Kajami-Keane und Nike Sibande zwei Leistungsträger verletzt fehlten. Der Argentinier brachte erstmals Center Julian Steinfeld zum Einsatz. Der 24-Jährige blieb in dreieinhalb Minuten ohne Punkt.