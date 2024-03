Niners Chemnitz nach souveränem Sieg mit einem Bein im Halbfinale!

Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (51) hatte einen heißen Tanz in Spanien erwartet. Heiß wurde es nicht wirklich. Souverän und konzentriert spielte der Tabellenzweite der BBL sein Pensum herunter. Gegen Ende des ersten Viertels, das mit 30:24 an die Gäste ging, setzten sich die Niners erstmals ab.

Beste Niners-Werfer waren Tylor Ongwae (32) und Kaza Kajami-Keane (30) mit jeweils 15 Punkten. Das Rückspiel steigt am 13. März (19 Uhr) in der Messe Chemnitz. In der BBL geht es für die Chemnitzer am Samstagabend beim Tabellenvorletzten Crailsheim weiter.