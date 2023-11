Niners Chemnitz nicht zu stoppen: Fünfter Sieg im Europe Cup!

Chemnitz - Fünfter Sieg im fünften Europe-Cup-Duell für die Niners Chemnitz . Im Heimspiel gegen das polnische Team Spójnia Stargard behaupteten sich die Korbjäger von Trainer Rodrigo Pastore am Mittwochabend mit 97:75 (41:36).

Chemnitz, das erneut auf den am Oberschenkel verletzten US-Amerikaner Kaza Kajami-Keane verzichten musste, kreierte immer wieder erfolgreiche Distanzwürfe.

Die Anfangsphase ging vor 2568 Zuschauern an die Gäste, die nach drei Minuten mit acht Punkten Differenz vorn lagen (10:2). Anschließend gelang es den Niners, deutlich besser und aggressiver zu verteidigen. Kevin Yebo brachte die Hausherren von der Freiwurflinie 13:12 in Führung. Da waren acht Minuten rum.

Bereits im Hinspiel hatten sich die Sachsen, die als Gruppenerster in die Zwischenrunde einziehen werden, souverän mit 84:66 durchgesetzt.

Nach dem Seitenwechsel kam der Niners-Express immer stärker ins Rollen. Innerhalb von dreieinhalb Minuten zogen die Gastgeber auf 54:40 davon. Diesem druckvollen und variablen Angriffsspiel hatten die Polen wenig entgegenzusetzen.

Chemnitz markierte allein im dritten Viertel bärenstarke 34 Zähler und konnte es angesichts des Spielstands von 75:50 im letzten Abschnitt etwas ruhiger angehen lassen.

Beste Werfer der Niners, die insgesamt 17 Dreier versenken konnten, waren Wesley van Beck mit 20 Punkten und Tylor Ongwae, der am Ende bei 16 Zählern stand.

Wettbewerbsübergreifend stehen die Niners inzwischen bei zwölf Siegen in Folge. Ihre Erfolgsserie können die Chemnitzer bereits am Freitagabend weiter ausbauen. Dann empfangen sie in der Messehalle die Rostock Seawolves. Spielbeginn ist um 20 Uhr.