Wo spielen die Niners: EuroCup, Champions League, Europe Cup? Herhold: "Alles möglich!"

Die Chemnitzer liebäugeln mit einem Platz im ULEB EuroCup. In den vergangenen Jahren spielten die Hamburg Towers in diesem, dem zweithöchsten Wettbewerb.

Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold (46). © Peter Zschage

Die Niners stehen seit einiger Zeit mit der ULEB in Kontakt. Eine Einladung für den EuroCup haben sie (noch) nicht.

Herhold: "Was das europäische Geschäft angeht, bleiben noch ein paar Fragezeichen, die sich erst in einigen Wochen klären werden. Das ist im europäischen Basketball leider so. Da gibt es keine Automatismen."



Im ULEB EuroCup starten 20 Teams in zwei Zehnergruppen. Sind die Chemnitzer dabei, hätten sie garantiert neun internationale Heimspiele, fünf mehr als in der abgelaufenen Saison. Da gingen sie in der von der FIBA (Internationale Basketball-Föderation) organisierten Champions League an den Start und schieden in der Zwischenrunde aus.

Das Jahr 2024 ist allen Niners-Fans in allerbester Erinnerung. Da gewann das Pastore-Team in Istanbul sensationell den FIBA Europe Cup.