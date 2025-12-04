Niners Chemnitz ohne Chance gegen Ankara

Chemnitz - Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat im neunten Eurocup-Spiel die sechste Niederlage hinnehmen müssen.

Doğuş Özdemiroğlu von Turk Telekom Ankara am Ball im Zweikampf mit Niners-Publikumsliebling Kevin Yebo. © imago/Jan Huebner

Das Team von Trainer Rodrigo Pastore unterlag am Donnerstagabend nach einer enttäuschenden Vorstellung Türk Telekom Ankara mit 63:87 (38:45). Kevin Yebo und Amadou Sow waren mit jeweils 16 Punkten die besten Chemnitzer Werfer.

Die Niners starteten mit 7:0 verheißungsvoll in die Partie, verloren dann aber schnell ihren Offensivrhythmus und auch den Zugriff in der Defensive.

Die spielerisch reiferen Gäste eroberten noch im ersten Viertel die Führung und lagen in der 19. Minute erstmals zweistellig vorn (42:32).