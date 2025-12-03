Wenig Punkte und Einsätze: Läuft Schillings Zeit bei den Niners ab?
Chemnitz - Mitte Oktober reagierten die Niners Chemnitz auf die Verletzungsmisere und nahmen Ex-Nationalspieler Gavin Schilling (30) für die Centerposition unter Vertrag. Alles nur ein großes Missverständnis?
"Wir versuchen, ihn wieder an sein früheres Niveau heranzuführen. Das wird sicherlich einige Zeit und Arbeit brauchen", wusste Trainer Rodrigo Pastore (53) schon damals.
Schilling zählt mit fast 200 Pflichtspielen in den ersten Ligen Europas sowie 45 Einsätzen in EuroLeague, EuroCup, Champions League und Europe Cup zu den erfahrensten Korbjägern im Kader der Sachsen.
Seine Qualitäten hat der 30-Jährige bei den Niners bislang noch nicht eingebracht. Im EuroCup stehen zwei Spiele mit insgesamt 13 Einsatzminuten sowie acht Punkte zu Buche.
In der BBL kam er in drei Partien im Schnitt auf siebeneinhalb Minuten. Zuletzt reichte es weder international noch in der Bundesliga für Kurzeinsätze. Schilling saß komplett draußen.
Muss Niners-Spieler Gavin Schilling die Chemnitzer wieder verlassen?
Spekulationen, der gebürtige Münchner würde die Niners vorzeitig verlassen, konnte Niners-Sprecher Matthias Pattloch nicht bestätigen: "Dass Gavin zuletzt nicht spielte, liegt einzig und allein daran, dass Julian Steinfeld nach seiner Verletzung wieder einsatzfähig ist."
Pastore setzt seitdem auf den 24-Jährigen, stolze 2,14 Meter groß. Neuzugang Steinfeld hatte sich im letzten Spiel der Sommer-Vorbereitung am Knie verletzt, war lange raus. Jetzt ist er fit und hat beim Trainer die Nase vorn.
Nach dem spielfreien Wochenende setzen die Niners am Donnerstag die Saison fort. Los geht’s mit dem EuroCup-Heimspiel gegen Ankara (19 Uhr). Zwei Tage später muss das Pastore-Team in der BBL zu den Telekom Baskets Bonn.
Titelfoto: imago/Fotostand