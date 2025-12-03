Wenig Punkte und Einsätze: Läuft Schillings Zeit bei den Niners ab?

Chemnitz - Mitte Oktober reagierten die Niners Chemnitz auf die Verletzungsmisere und nahmen Ex-Nationalspieler Gavin Schilling (30) für die Centerposition unter Vertrag. Alles nur ein großes Missverständnis?

Gavin Schilling (30, M.) konnte bisher noch keine Akzente im Niners-Trikot setzen. © imago/Fotostand

"Wir versuchen, ihn wieder an sein früheres Niveau heranzuführen. Das wird sicherlich einige Zeit und Arbeit brauchen", wusste Trainer Rodrigo Pastore (53) schon damals.

Schilling zählt mit fast 200 Pflichtspielen in den ersten Ligen Europas sowie 45 Einsätzen in EuroLeague, EuroCup, Champions League und Europe Cup zu den erfahrensten Korbjägern im Kader der Sachsen.

Seine Qualitäten hat der 30-Jährige bei den Niners bislang noch nicht eingebracht. Im EuroCup stehen zwei Spiele mit insgesamt 13 Einsatzminuten sowie acht Punkte zu Buche.

In der BBL kam er in drei Partien im Schnitt auf siebeneinhalb Minuten. Zuletzt reichte es weder international noch in der Bundesliga für Kurzeinsätze. Schilling saß komplett draußen.