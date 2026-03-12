Niners verpassen knapp die Sensation und beklagen den nächsten Verletzten

Chemnitz - Die Niners haben sich mit einer kampfstarken Leistung von der europäischen Bühne verabschiedet! In Slowenien endete am Mittwochabend der erstmalige Ausflug in den ULEB EuroCup. Serienmeister Olimpija Ljubljana hatte in der entscheidenden Phase mehr Körner sowie eine bessere Wurfquote und zog mit einem 73:65 (40:44)-Sieg ins Viertelfinale ein.

Neu-Nationalspieler Kostja Mushidi (27) ist nach dem Aus im Achtelfinale enttäuscht. © IMAGO / Alexander Trienitz

"Wir waren kurz davor, die Sensation zu schaffen. Die Niederlage tut sehr weh", sagte der enttäuschte Neu-Nationalspieler Kostja Mushidi (27) nach dem Aus im Achtelfinale.

In der ersten Halbzeit führte Chemnitz zwischenzeitlich mit acht Punkten (34:26/18. Minute). Knackpunkt war das dritte Viertel, in dem bei den Gästen offensiv nichts mehr ging.

Das Team von Trainer Rodrigo Pastore (53) erzielte in zehn Minuten lediglich sieben Punkte. Mit einem 46:54-Rückstand ging es in den entscheidenden Abschnitt.

Mushidi: "Wir hatten die Chance, die Führung auszubauen. Haben wir leider nicht geschafft. Wir verwerfen im gesamten Spiel zwölf Freiwürfe. Das war in diesem knappen Spiel unser Genickbruch."