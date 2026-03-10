Mit Sibande ins Viertelfinale? US-Amerikaner kehrt zu Niners zurück!

Chemnitz - Nach dem sensationellen Gewinn des Europe-Cups vor knapp zwei Jahren ist das der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte der Niners : Am Mittwoch (19 Uhr) kämpfen die Chemnitzer im zweithöchsten europäischen Wettbewerb um den Einzug ins Viertelfinale.

Nike Sibande (26) verpasste Würzburg. Am Mittwochabend im EC-Achtelfinale will der US-Amerikaner wieder fleißig für die Niners punkten. © IMAGO/EHL Media

Gegner und Gastgeber ist der slowenische Serienmeister Olimpija Ljubljana. "Dass wir im EuroCup die Play-offs erreicht haben, ist ein Riesenerfolg", betont Nationalspieler Kostja Mushidi (27). Um sich optimal auf das entscheidende Achtelfinale-Duell vorbereiten zu können, verlegten die Niners das für Sonntag angesetzte Heimspiel gegen Ulm.

Die Generalprobe am Freitagabend in Würzburg (69:81) ging gründlich daneben. "Meine Mannschaft hat gekämpft und sich durch Offensiv-Rebounds fast 20 zweite Chancen erarbeitet", kann Trainer Rodrigo Pastore (53) trotz vieler Kritikpunkte auch etwas Positives aus dieser Niederlage ziehen.

Der Argentinier weiß: "Wir müssen uns verbessern. Nachdem die vier Spieler von den Nationalmannschaften wieder da sind und auch die Verletzten zurückkommen, müssen wir aus jeder Trainingseinheit das Maximum herausholen."

Nike Sibande (26), seit Wochen einer der besten und konstantesten Niners-Korbjäger, fehlte in Würzburg. Der US-Amerikaner saß durch den Krieg im Nahen Osten zwei Tage am Flughafen in Alexandria/Ägypten fest, traf zu spät in Chemnitz ein. In Ljubljana kann Pastore wieder auf die Qualitäten von Sibande bauen.