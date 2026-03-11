Niners Chemnitz verpassen Eurocup-Viertelfinale

Ljubljana - Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz ist im Eurocup ausgeschieden. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore verlor am Mittwochabend im Achtelfinale beim slowenischen Serienmeister Olimpija Ljubljana mit 65:73 (39:36). Mit 13 Punkten zeichnete sich Amadou Sow als bester Werfer bei den Sachsen aus.

Nike Sibande saß wegen des Nahost-Krieges in Alexandria fest. Gegen Olimpija Ljubljana war er wieder am Start. © IMAGO / Alexander Trienitz

Die Niners übten von Beginn an hohen Druck in der Verteidigung aus und verhinderten so, dass die Gastgeber in ihren Rhythmus fanden.

Offensiv standen sich die Chemnitzer mit sechs Ballverlusten im ersten Viertel zunächst selbst im Weg, steigerten sich danach aber deutlich und zogen auf 34:26 (18. Minute) davon.

Nach dem Wechsel verteidigten die Slowenen deutlich aggressiver. Die Niners verloren ihre spielerische Linie und blieben fast sieben Minuten ohne Feldkorb. In dieser Phase wandelte Ljubljana einen 40:44-Rückstand (24.) in eine 56:46-Führung (31.) um.