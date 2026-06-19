Niners Chemnitz trennen sich von sechs Korbjägern, der neue Spielmacher ist schon da!
Chemnitz - Jetzt ist es offiziell: Gleich sechs Korbjäger verlassen die Niners Chemnitz. Einen neuen Spielmacher hat der sächsische Basketball-Bundesligist bereits gefunden.
Stefan Smith (26) wechselt vom Ligakonkurrenten Ludwigsburg in die Mannschaft von Headcoach Rodrigo Pastore (53).
Der Kanadier unterschrieb bei der "Orange Army" zunächst für ein Jahr. Der in Winnipeg geborene Korbjäger gilt als vielseitiger Scorer. Smith weiß aber auch, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Und er bringt reichlich internationale Erfahrung mit.
Vor seiner Station in Ludwigsburg ging der 26-Jährige in seinem Heimatland sowie in Frankreich, Serbien und der US-amerikanischen College-Liga NCAA-1 auf Korbjagd.
"Rodrigo Pastore ist dafür bekannt, dass er großen Wert auf seine Guards legt und Spieler weiterentwickeln kann", nennt Smith seinen neuen Cheftrainer als einen der Gründe, warum er sich für den Wechsel nach Chemnitz entschied. "Außerdem ist es eine großartige Chance, neben der BBL auch im EuroCup anzutreten."
In Ludwigsburg schlug der hochtalentierte Kanadier in der vergangenen Saison sofort ein. In 33 Pflichtpartien legte "Stef" Smith durchschnittlich 16,5 Punkte, 4,4 Assists sowie 4,2 Rebounds auf. Während seiner gesamten Profikarriere in Deutschland, Frankreich, Serbien und Kanada bringt es der Modellathlet bereits auf 192 Einsätze.
Smith ab August beim Team
Smith freut sich auf seine neue Wirkungsstätte: "Die Niners-Fans gehören zu den besten in Deutschland, wenn nicht gar Europa. Ich kann es kaum erwarten, mit ihnen im Rücken das Spielfeld zu betreten", brennt der Kanadier auf sein Debüt im Chemnitzer Jersey.
Wie die anderen ausländischen Spieler wird Smith Anfang August zum Team stoßen, während sich die deutschen Akteure schon im Juli beim traditionellen Sommercamp auf die neue Saison vorbereiten.
Offiziell verabschiedet haben die Niners am Freitag ihren bisherigen Spielmacher Corey Davis (31), Yordan Minchev (27), Eric Washington (32), Jordan Schakel (28), Julian Steinfeld (25) und Robbie Beran (26), der zuletzt auf Leihbasis in Portugal für Porto auf Korbjagd ging.
Titelfoto: imago/eibner