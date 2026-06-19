Niners Chemnitz trennen sich von sechs Korbjägern, der neue Spielmacher ist schon da!

Chemnitz - Jetzt ist es offiziell: Gleich sechs Korbjäger verlassen die Niners Chemnitz . Einen neuen Spielmacher hat der sächsische Basketball-Bundesligist bereits gefunden.

Stefan "Stef" Smith (26) soll der neue Spielmacher der Niners werden. Bisher war der Korbjäger beim Ligakonkurrenten Ludwigsburg unter Vertrag. © imago/eibner

Stefan Smith (26) wechselt vom Ligakonkurrenten Ludwigsburg in die Mannschaft von Headcoach Rodrigo Pastore (53).

Der Kanadier unterschrieb bei der "Orange Army" zunächst für ein Jahr. Der in Winnipeg geborene Korbjäger gilt als vielseitiger Scorer. Smith weiß aber auch, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Und er bringt reichlich internationale Erfahrung mit.

Vor seiner Station in Ludwigsburg ging der 26-Jährige in seinem Heimatland sowie in Frankreich, Serbien und der US-amerikanischen College-Liga NCAA-1 auf Korbjagd.

"Rodrigo Pastore ist dafür bekannt, dass er großen Wert auf seine Guards legt und Spieler weiterentwickeln kann", nennt Smith seinen neuen Cheftrainer als einen der Gründe, warum er sich für den Wechsel nach Chemnitz entschied. "Außerdem ist es eine großartige Chance, neben der BBL auch im EuroCup anzutreten."

In Ludwigsburg schlug der hochtalentierte Kanadier in der vergangenen Saison sofort ein. In 33 Pflichtpartien legte "Stef" Smith durchschnittlich 16,5 Punkte, 4,4 Assists sowie 4,2 Rebounds auf. Während seiner gesamten Profikarriere in Deutschland, Frankreich, Serbien und Kanada bringt es der Modellathlet bereits auf 192 Einsätze.