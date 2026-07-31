Niners Chemnitz legen wieder los: Rödl ist heiß - und Mushidi vorzeitig weg?

Chemnitz - An diesem Wochenende treffen die Niners -Korbjäger in Chemnitz ein. Am Mittwoch, 9.30 Uhr, startet Trainer Rodrigo Pastore (53) mit der Vorbereitung auf die neue Basketball-Saison.

Wird Kostja Mushidi (28) bei den Niners bleiben? © IMAGO / camera4+

Der Kader wurde nach dem Verpassen der Play-offs und dem enttäuschenden zwölften Platz komplett erneut. Eine Personalie ist (noch) offen: Kostja Mushidi. Ob der 28-Jährige weiter das Trikot der "Orange Army" tragen wird, dazu halten sich Verein und Spieler nach wie vor bedeckt.

Mushidi kam vor einem Jahr vom Bundesliga-Absteiger Göttingen und unterschrieb bei den Sachsen einen Zweijahresvertrag. Bei den Finals in Hannover wollte er am vergangenen Wochenende an der Seite von Kevin Yebo (30) der Top-Scorer wechselt von Chemnitz zu Esenler Erokspor (Türkei) - mit dem Team Stamm Aachen um den 3x3-Meistertitel kämpfen. Mushidi fehlte. Yebo & Co. beendeten das Turnier auf Rang vier.

Dass Mushidi am Mittwoch zum Niners-Auftakt erscheint, ist eher unwahrscheinlich. Der Kader ist mit zwölf Neuzugängen bestens bestückt.