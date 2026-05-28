Niners Chemnitz und Dresden Titans bündeln Kräfte für bessere Talente-Förderung

Chemnitz - Die Niners Chemnitz und die Dresden Titans bündeln ihre Kräfte! Der Basketball-Bundesligist und der ProB-Verein aus der Landeshauptstadt unterzeichneten eine Kooperationsvereinbarung. Das Ziel: Jungen Talenten an den erfolgreichsten sächsischen Basketball-Standorten bestmögliche Perspektiven bieten.

Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold freut sich auf die Partnerschaft mit den Dresdner Titans. © Ralph Kunz

"Beide Vereine zeichnen sich durch hervorragende Nachwuchsarbeit aus, doch in der Durchlässigkeit zum Männer- und Profibereich schlummern noch viele Potenziale. Diese möchten wir fortan mit den Dresden Titans ausschöpfen und freuen uns auf die gemeinsame Partnerschaft", erklärt Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold.

Sein Dresdner Amtskollege Nils Ruttmann unterstreicht: "Wir wollen talentierten Spielern die Möglichkeit geben, sich bei uns in Sachsen vom Jugendbereich bis hinauf zur 1. Basketball-Bundesliga entwickeln zu können und hierfür nachhaltig Einsatzzeiten auf einem leistungsgerechten Spielniveau zu erhalten."

Chemnitz steht mit der ersten Männermannschaft vor seiner nunmehr siebten Bundesligasaison, während das NINERS-Reserveteam in der 2. Regionalliga auf Korbjagd geht.

Die Dresden Titans sind seit 2012 in der 2. Basketball-Bundesliga vertreten, spielten dort schon vier Jahre in der ProA und seit letzter Saison wieder in der ProB, während das zweite Herrenteam direkt darunter in der 1. Regionalliga antritt.