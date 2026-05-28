Niners Chemnitz und Dresden Titans bündeln Kräfte für bessere Talente-Förderung
Chemnitz - Die Niners Chemnitz und die Dresden Titans bündeln ihre Kräfte! Der Basketball-Bundesligist und der ProB-Verein aus der Landeshauptstadt unterzeichneten eine Kooperationsvereinbarung. Das Ziel: Jungen Talenten an den erfolgreichsten sächsischen Basketball-Standorten bestmögliche Perspektiven bieten.
"Beide Vereine zeichnen sich durch hervorragende Nachwuchsarbeit aus, doch in der Durchlässigkeit zum Männer- und Profibereich schlummern noch viele Potenziale. Diese möchten wir fortan mit den Dresden Titans ausschöpfen und freuen uns auf die gemeinsame Partnerschaft", erklärt Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold.
Sein Dresdner Amtskollege Nils Ruttmann unterstreicht: "Wir wollen talentierten Spielern die Möglichkeit geben, sich bei uns in Sachsen vom Jugendbereich bis hinauf zur 1. Basketball-Bundesliga entwickeln zu können und hierfür nachhaltig Einsatzzeiten auf einem leistungsgerechten Spielniveau zu erhalten."
Chemnitz steht mit der ersten Männermannschaft vor seiner nunmehr siebten Bundesligasaison, während das NINERS-Reserveteam in der 2. Regionalliga auf Korbjagd geht.
Die Dresden Titans sind seit 2012 in der 2. Basketball-Bundesliga vertreten, spielten dort schon vier Jahre in der ProA und seit letzter Saison wieder in der ProB, während das zweite Herrenteam direkt darunter in der 1. Regionalliga antritt.
Niners und Titans nehmen in vier der fünf höchsten deutschen Männerligen teil
"Somit nehmen beide Clubs zusammen in vier der fünf höchsten deutschen Männerligen am Spielbetrieb teil", betont Peter Krautwald, sportlicher Leiter der Niners Academy.
Im Dresdner Nachwuchsprogramm, dem Titans Campus, wird jener Posten von René Naumann begleitet. Der spielte Anfang des Jahrtausends für Chemnitz in der 2. Bundesliga und blieb dem mitteldeutschen Basketball stets eng verbunden.
"Unterhalb des Männerbereichs sind Niners und Titans mit jeweils eigenen Teams in den höchsten deutschen Spielklassen, also der bundesweiten U19- und U16-Bundesliga sowie der mitteldeutschen U14-Oberliga vertreten", erläutert Naumann.
Titelfoto: Ralph Kunz