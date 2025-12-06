Auswärtspleite zu Nikolaus: Niners verlieren bei den Telekom Baskets

Bonn - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben in der Bundesliga die dritte Niederlage nacheinander einstecken müssen. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore unterlag bei den Telekom Baskets Bonn nach Verlängerung mit 82:86 (73:73, 38:42).

Der Bonner Riese Kur Jongkuch (26, 2,06 Meter) ließ den Chemnitzern direkt unter dem Korb wenig Chancen. © Imago / Eibner

Amadou Sow und John Newman III waren mit jeweils 18 Punkten die besten Werfer der Niners.

Nach zerfahrenem Beginn führte der auffällige Kevin Yebo die Chemnitzer mit neun Punkten zu einer knappen Führung nach dem ersten Viertel (21:20). Danach sank die Trefferquote von der Dreierlinie, zudem hemmten unnötige Ballverluste den Spielfluss.

Bonn drehte die Partie bis zur Pause, spielte aber selbst zu inkonstant, um sich deutlicher absetzen zu können.

Auch nach dem Wechsel bewegte sich das Spiel auf überschaubarem Niveau. Die Niners agierten im Angriff zu statisch, steigerten sich im Schlussviertel aber in der Defensive deutlich und eroberten mit einem 8:0-Lauf eine 73:66-Führung (38. Minute).