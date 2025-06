Niners Chemnitz vermelden überraschenden Spielerwechsel

Chemnitz - Dieser Vereinswechsel überrascht! Flügelspieler Nicholas Tischler (24) verlässt die Niners Chemnitz nach einer Spielzeit und schließt sich dem BBL-Konkurrenten EWE Baskets Oldenburg an.

Hierbei brachte es der Small Forward in durchschnittlich 16 Minuten Einsatzzeit auf 5,2 Punkte, 2,2 Rebounds und 0,9 Assists pro Spiel.

Tischler kam vor einem Jahr von den Basketball Löwen Braunschweig nach Chemnitz. Er bestritt als einziger Korbjäger neben Olivier Nkamhoua in der abgelaufenen Saison alle 45 Pflichtpartien der "Orange Army".

"Nicho ist ein charakterlich einwandfreier Junge, der stets sein Bestes gab und einige Highlights setzte. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Karriereweg alles Gute und werden ihn herzlich willkommen heißen, wenn er kommende Saison bei uns in der Messe Chemnitz gastiert", betont Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold (46).

Tischler war vor einem Jahr aus Braunschweig zu den Sachsen gewechselt und hatte bis Sommer 2026 unterschrieben. Seinen Vertrag löste er vorzeitig auf und unterschrieb am Montag in Oldenburg sein neues Arbeitspapier.

Außerdem erwies sich Tischler als sicherer Freiwurfschütze. Er verwandelte knapp 88 Prozent aller Versuche von der Linie, während ihm aus dem Feld bisweilen das Trefferglück fehlte. Hier fanden lediglich 38,5 Prozent seiner Würfe den Weg ins Ziel.

Darunter waren aber oftmals spektakuläre Dunks, und mindestens ein Korb bleibt unvergessen - der "Alley Oop" in letzter Sekunde gegen Rostock, welcher Chemnitz in die Verlängerung und letztlich abermals in die Play-offs brachte.

Tischler verabschiedete sich in der Mitteilung der Niners mit persönlichen Worten: "Liebe Niners-Family, nach einer intensiven und lehrreichen Saison ist es für mich an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Der Abschied fällt mir nicht leicht, denn das vergangene Jahr in Chemnitz war geprägt von großartigen Momenten, viel Zusammenhalt und echtem Teamgeist."

Der gebürtige Bamberger, dessen Zwillingsbruder Brandon ebenfalls in der Bundesliga spielt, bedankte sich bei den Mannschaftskollegen, dem Trainerstab, der gesamten Organisation "und natürlich bei euch, den besten Fans. Ihr habt mich von Anfang an unterstützt und diese Station zu etwas ganz Besonderem gemacht. Ich nehme viele wertvolle Erfahrungen mit und wünsche dem Team und dem gesamten Club nur das Beste für die Zukunft."