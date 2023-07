Sein Vater Thurl spielte mehr als 900-mal in der NBA! Niners verpflichten Brendan Bailey

Chemnitz - Das Beste kommt zum Schluss? Denkste! Die Niners Chemnitz müssen sich gleich am 1. Spieltag der neuen Saison mit dem aktuell besten Team Deutschlands auseinandersetzen.

Brendan Bailey (26) ist der fünfte Neuzugang bei den Niners Chemnitz. © IMAGO / Bildbyran

Meister Ulm empfängt am 27. September die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (50). Das ist zugleich das Saisoneröffnungsspiel.

"Ein toller Auftakt", freut sich Kapitän Jonas Richter (26), der sich derzeit mit einigen seiner Teamkollegen im Sommercamp in Form bringt.



Mit dabei ist auch ein US-Amerikaner: Brendan Bailey, zuletzt in Diensten des schwedischen Erstligisten Lulea Basket. Der 2,03 Meter große Flügelspieler wurde in Salt Lake City geboren und wagte im Sommer des vergangenen Jahres erstmals den Schritt nach Europa.

Der 26-Jährige hat einen berühmten Vater: Thurl Bailey (62) bestritt in den 1980-er und 1990-er Jahren 928 Spiele in der US-amerikanischen Profiliga und ging bei den Utah Jazz an der Seite von NBA-Legende Karl Malone auf Korbjagd.