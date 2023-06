Niners Chemnitz verstärken ihr Team: Kraftpaket Jeff Garrett kommt als Power-Forward!

"Jeff ist einer, der immer mit ganzem Herzen spielt und auf die Chance brennt, in Deutschland Fuß zu fassen. Er kann Team und Fans mitreißen", sieht Cheftrainer Rodrigo Pastore in Garrett einen echten Mentalitätsspieler.

Vor seiner Station in Litauen ging Garrett bereits in der Ukraine, Finnland und Luxemburg auf Korbjagd. Die Basketball-Bundesliga wird seine bislang größte sportliche Herausforderung. "Ich will mich in Chemnitz beweisen und unbedingt den nächsten Schritt machen", fiebert der sympathische Mann aus Gadsden, Alabama, der neuen Saison entgegen.



Im Pastore-Team soll das energiegeladene 2,01 Meter große und 100 Kilogramm schwere Kraftpaket vornehmlich auf der Position des Power-Forwards zum Einsatz kommen. Pastore: "Jeff ist ein starker Finisher in Brettnähe. Er hat ein gutes Gespür für Rebounds und vor allem Blocks, wodurch er uns helfen kann, den eigenen Korb noch besser zu beschützen."

Die Entscheidung für die Niners fiel Garrett, der mit seiner Frau Jamecia und Töchterchen K’ior nach Chemnitz kommt, sehr leicht, auch weil er sich auf sehr direktem Wege über seinen neuen Arbeitgeber informieren konnte.

"Ich hatte unter anderem Kontakt zu Mindaugas Susinskas, dessen Freundin bei meinem bisherigen Club Jonava arbeitet. Von ihm habe ich viel Gutes über Chemnitz und die Niners gehört. Es ist beeindruckend, welch große Ambitionen sie verfolgen, obwohl sie noch recht neu in der Bundesliga sind. Ich bin überzeugt, dass wir die Playoffs angreifen und eine sehr gute Rolle im FIBA Europe Cup spielen können", betont Garrett.