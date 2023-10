Niners empfangen im Achtelfinale Zweitligist Gießen: Pokalfieber und Parkplatzfrust!

Chemnitz - Pokalfieber bei den Niners Chemnitz . Um 18.30 Uhr empfangen sie am heutigen Samstag BBL-Absteiger Gießen 46ers.

Die Chemnitzer Korbjäger um DeAndre Lansdowne (34) bauen erneut auf gut gefüllte Zuschauerränge und tolle Unterstützung. © imago/Fotostand

"Ein Verein mit großer Tradition. Der Erfolg über Crailsheim sollte uns Warnung genug sein. Das wird keine leichte Aufgabe", betont Trainer Rodrigo Pastore (51).



Heimvorteil für das unterklassige Team gibt’s im Basketball nicht. Und so müssen die Hessen, die in der ersten Runde überraschend Crailsheim (79:73) eliminiert hatten und als einziger von sechs Zweitligisten die Pokalhürde übersprangen, nach Chemnitz. Die Gäste reisen unter anderem mit dem 167-fachen Nationalspieler Robin Benzing (34) und Luis Figge (26), der von 2019 bis 2021 für das Pastore-Team auflief, an.

Die Niners konnten im ersten Heimspiel der neuen Saison 4600 Fans begrüßen und rechnen erneut mit einer gut gefüllten Halle. Über 3000 Karten wurden bereits verkauft. Für Ärger sorgten zuletzt unter den Zuschauern, die mit dem Pkw anreisten, die üppigen Parkplatzpreise (5 Euro).

"Die Höhe der Parkgebühren liegt im Ermessensspielraum der Messe-Betreibergesellschaft C3. Dieser fließen auch sämtliche Einnahmen aus den Parkgebühren zu", stellte der Verein klar.