Niners-Fans rasten nach Sieg bei Alba Berlin völlig aus: "Das war Heimspiel-Atmosphäre"

Chemnitz/Berlin - Beim 76:73 gegen Jena rettete Corey Davis (28) mit seinem Buzzer-Dreier den Niners den Heimsieg. Am Sonntag bei Alba Berlin bewies der US-Amerikaner Nervenstärke, versenkte sechs Sekunden vor Spielende die entscheidenden Freiwürfe. Chemnitz siegte 84:82 (52:39) und kann weiter von der Postseason träumen.

Rund 2000 Fans reisten am Sonntag den Niners nach Berlin. © imago/Contrast

Nach der Schlusssirene kannte der Jubel keine Grenzen. Die Spieler marschierten in den Gästeblock der Uber Arena. Pressesprecher Matthias Pattloch stimmte gemeinsam mit den 2000 (!) mitgereisten Fans die "Uffta, Uffta" an. Gänsehaut-Atmosphäre!

Trainer Rodrigo Pastore (53) strahlte nach diesem Auswärtscoup übers ganze Gesicht. "Dank unserer vielen mitgereisten Fans hat sich diese Partie wie ein Heimspiel angefühlt. Dieser Sieg ist für unsere Fans", betonte der Argentinier.

Diese Reaktion der Niners war nach dem 62:89-Heimdebakel gegen Bamberg, als die Mannschaft nach der Pause komplett einbrach, nicht unbedingt zu erwarten.

"Der Trainer hatte unter der Woche eine tolle Ansprache an uns. Es gibt Teams, die sind mental schon zu Hause. Wir nicht. Wir glauben an uns. Wir wollen über die Play-ins in die Playoffs", sagte 15-Punkte-Mann Kostja Mushidi (27) bei DYN.

"Für mich spielt Alba momentan den besten Basketball der Liga. Deshalb war das für uns ein ganz schweres Spiel - erst recht nach der heftigen Bamberg-Niederlage", erklärte Pastore. Er sah eine überragende erste Halbzeit seines Teams: 60 Prozent Wurfquote aus dem Feld, ein deutliches Plus bei den Rebounds, lediglich sechs Ballverluste.