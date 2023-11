Niners gehen in die Offensive: "Wir wollen in allen drei Wettbewerben unter die Top vier!"

Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold hat erstmals große Ziele offen definiert. © IMAGO/Alexander Trienitz

Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (51) hat in ihrem vierten Bundesliga-Jahr einen weiteren Schritt nach vorn gemacht. Die Serie von 15 Siegen in Folge lässt die Erwartungen im Umfeld kräftig steigen. "Wir haben einen guten Lauf. Das genießen wir. Aber wir müssen die Konzentration hoch- und den Ball flach halten", betonte Geschäftsführer Steffen Herhold.

Die Erfolgsserie bewertet er nicht über. Denn: "Im FIBA Europe Cup haben wir alle sechs Spiele gewonnen. Man muss aber auch ehrlich sein: Da hatten die Gegner nicht die Qualität wie die besten zehn BBL-Klubs."

In der BBL verloren die Niners nur ihr Auftaktspiel in Ulm. Es folgten acht Siege. Im Pokal sehen sich beide Teams am 9. Dezember wieder. Dann kämpfen sie in der Messe Chemnitz um den Einzug in das Top-Four-Turnier.

Nicht nur im Pokal, auch in der Meisterschaft und im Europe Cup soll es möglich bis ins Halbfinale gehen, verriet Herhold am Rande des Hamburg-Heimspiels im "DYN"-Interview.