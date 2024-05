Niners-Kapitän Richter vorm Halbfinale: "Alle sind heiß auf diese Serie!"

Im Halbfinale geht's für die Niners gegen Alba Berlin. Die Chemnitzer haben ihre letzten beiden Spiele gegen die Mannschaft aus Berlin verloren. © IMAGO/Camera4+

Doch die Chemnitzer wollen mehr. Im Play-off-Halbfinale fordern sie den elfmaligen Meister Alba Berlin heraus. Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (51) strotzt vor Selbstbewusstsein.

"In den letzten acht Monaten haben wir in allen Wettbewerben gegen 27 unterschiedliche Teams gespielt. 25 konnten wir mindestens einmal besiegen. Die von uns Ungeschlagenen heißen Bayern München und Alba Berlin. Nun ist die Zeit gekommen, das zu ändern", twitterten die Sachsen.

Die müssen im ersten Spiel der "Best-of-five"-Serie am Dienstag, 20.30 Uhr, in der Uber Arena antreten. Das zweite Duell findet am Freitagabend in der Max-Schmeling-Halle statt.

Am Sonntag hat die Pastore-Five erstmals Heimrecht.