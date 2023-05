Niners-Knaller: Kapitän Jonas Richter bleibt an Bord!

Niners-Kapitän Jonas Richter (25) bleibt weiterhin in Chemnitz. © Picture Point/Gabor Krieg

Lange war nicht klar, wie es mit Richter weitergeht. Sein Vertrag lief aus, zudem wurde er von einigen Topvereinen umworben. Doch all das ist nun vorerst Geschichte!



Wie der Verein am Donnerstag mitteilt, bleibt der Kapitän auch in der nächsten Saison an Bord. "Wir sind überglücklich, dass sich Jonas für ein weiteres Jahr bei uns entschieden hat. Er ist der Kapitän unseres Teams, das Gesicht des Chemnitzer Basketballs, ein echter Musterprofi und steht wie kein Zweiter für unsere tolle Entwicklung in den letzten Jahren", freut sich Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold.

Auch Richter selbst freut sich auf weitere Spiele mit den Niners - die atemberaubende Reise des Vereins sei noch nicht vorbei.

"Wir haben es jetzt bereits zum zweiten Mal im gerade erst dritten Bundesligajahr in die Playoffs geschafft, unsere Premiere in Europa gefeiert und ich bin überzeugt, dass wir nächste Saison noch besser abschneiden können. Dazu möchte ich beitragen und fühle mich geehrt, die Niners als Kapitän anführen zu dürfen", so sich der 25-Jährige.