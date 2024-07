Dieses Kraftpaket aus den USA ist der fünfte Neue bei den Niners Chemnitz

Jaron Johnson (32, r.) soll Qualitäten auf beiden Seiten des Feldes mitbringen. © IMAGO/Fotoagenzia

"Jaron hat an beiden Enden des Feldes seinen Wert. Er kann Verantwortung übernehmen", erklärte Trainer Rodrigo Pastore (51). Über seine gesamte Karriere hinweg absolvierte Johnson vom College in Louisiana bis zur letzten Station in der Türkei 459 Pflichtspiele, davon 283 als Starter.



Er ging in Italien, Frankreich, Russland, Israel, Australien, Puerto Rico und der amerikanischen G-League auf Korbjagd.

Pastore: "Ein äußerst erfahrener Spieler, der mit seiner Wurffähigkeit nicht nur das Feld breit machen, sondern auch den Korb attackieren kann, wo er hochprozentig abschließt oder den Gegner zu Fouls zwingt."

In Chemnitz wird der Neuzugang Anfang August eintreffen. Er läuft mit seinem Geburtsjahr 92 als Rückennummer auf. "Ich bin überzeugt, dass wir ein gutes Team haben und in der BBL und in der Champions League für Aufsehen sorgen können. Momentan weiß ich noch nicht viel über die Stadt Chemnitz, aber ich weiß, dass die Niners ein Club mit großen Ambitionen und echter Siegermentalität sind", meinte der US-Amerikaner.