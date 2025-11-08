Niners müssen am Samstag zum Aufsteiger Jena: Klassiker erstmals erstklassig!

Chemnitz - "Wir wollen den Derby-Sieg", sangen die Fans der Niners Chemnitz vor einer Woche, als der souveräne 93:75-Heimsieg der Chemnitzer gegen Braunschweig in Sack und Tüten war.

Fast sechs Jahre her: Am 10. Januar 2020 gastierten die Niners letztmals in Jena - damals noch als Zweitligist. Nach der Saison stieg Chemnitz auf. Jena folgte im Frühjahr dieses Jahres. © IMAGO/Christoph Worsch

Am Samstag (16 Uhr/MDR live) steigt das Duell mit dem Aufsteiger in der längst ausverkauften Arena Jena. Dann wird sich zeigen, ob die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) liefert.

Zum ersten Mal stehen sich beide Vereine in der BBL gegenüber. In der ProA war dieses Spiel ein echter Klassiker. Jena feierte 18, Chemnitz 13 Siege.

Klammert man das 92:79 der Niners in der Sommervorbereitung aus, trafen beide Teams in der Saison 2019/20 letztmals aufeinander. Das Pastore-Team feierte zwei klare Erfolge (90:78/97:68) und wurde nach dem Corona-bedingten Saisonabbruch zum Aufsteiger erklärt.

In diesem Jahr zogen die Thüringer nach, schafften die Rückkehr ins Oberhaus.