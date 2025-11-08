Niners müssen am Samstag zum Aufsteiger Jena: Klassiker erstmals erstklassig!
Chemnitz - "Wir wollen den Derby-Sieg", sangen die Fans der Niners Chemnitz vor einer Woche, als der souveräne 93:75-Heimsieg der Chemnitzer gegen Braunschweig in Sack und Tüten war.
Am Samstag (16 Uhr/MDR live) steigt das Duell mit dem Aufsteiger in der längst ausverkauften Arena Jena. Dann wird sich zeigen, ob die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) liefert.
Zum ersten Mal stehen sich beide Vereine in der BBL gegenüber. In der ProA war dieses Spiel ein echter Klassiker. Jena feierte 18, Chemnitz 13 Siege.
Klammert man das 92:79 der Niners in der Sommervorbereitung aus, trafen beide Teams in der Saison 2019/20 letztmals aufeinander. Das Pastore-Team feierte zwei klare Erfolge (90:78/97:68) und wurde nach dem Corona-bedingten Saisonabbruch zum Aufsteiger erklärt.
In diesem Jahr zogen die Thüringer nach, schafften die Rückkehr ins Oberhaus.
Wer steht gegen Jena auf dem Feld?
Bei der Niners stellt sich die Frage: Wer steht auf dem Parkett? Nike Sibande (26) war zu Wochenbeginn beim Training umgeknickt und fiel mit geschwollenem Knöchel für die EuroCup-Partie in Frankreich aus.
Ebenso Kevin Yebo (29), der vom Fieber gepackt wurde. John Newman stand einen Monat nach seinem Jochbeinbruch am Mittwochabend im Kader. Dann signalisierte der US-Amerikaner, dass es nach langer Verletzungspause noch nicht für einen Einsatz reicht.
Zumindest Yebo und Sibande sollten Pastore in Jena zur Verfügung stehen, was den Kampf um den fünften Saisonsieg etwas erleichtert.
Übrigens: Das zweite Ost-Derby steigt am zweiten Weihnachtsfeiertag. 18.30 Uhr stehen sich in der Arena Leipzig der Mitteldeutsche BC und die Niners gegenüber. Der Vorverkauf - 1000 Tickets gehen nach Chemnitz - läuft.
Titelfoto: IMAGO/Christoph Worsch