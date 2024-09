Niners-Neuling Tischler bleibt trotz Niederlagen optimistisch: "Wird noch sehr gut!"

"Die Partie gegen Ulm war schon besser als in München. Aber wir haben noch zu viele einfache Fehler gemacht, für die der Gegner wenig tun musste. Wenn wir die in den Griff bekommen, besser kommunizieren, alle auf ein Level kommen, dann sieht das schnell anders aus", betonte der 24-Jährige.

In den ersten Partien klappte das nicht. Der Europe-Cup-Sieger kassierte in München (59:73) und daheim gegen Ulm (86:90) zwei Niederlagen.

Tischler, geboren in Bamberg und in den vergangenen drei Spielzeiten mit seinem Zwillingsbruder Brandon für die Löwen Braunschweig auf Korbjagd, erklärte weiter: "Wir hatten richtig gute Phasen. Da waren auch sofort die Fans da. Der Support ist riesig. Ich hoffe, dass wir die Crowd und uns schnell belohnen können."

Da nur 17 Vereine die BBL-Lizenz erhielten, haben Tischler & Co. am Wochenende spielfrei. Trainer Rodrigo Pastore (52) nutzt die Zeit, um an den Abläufen zu feilen und den in der Vorwoche verpflichteten Neuzugang Victor Bailey ins Team zu integrieren.

Am Mittwochabend spielen die Niners dann erstmals in der Champions League, die eine Stufe höher angesiedelt ist als der FIBA Europe Cup. Im italienischen Tortona heißt der Gegner Derthona Basket.