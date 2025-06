Niners schaffen Platz im Kader: Diese Spieler müssen Chemnitz verlassen

Jacob Gilyard (26, vorne) ließ laut den Niners sein Talent nur aufblitzen. © Hendrik Schmidt/dpa

Ungewohnt kritisch gingen die Sachsen auf ihrer Homepage mit den drei Korbjägern um, die gehen mussten.

"Dass Nkamhoua offensiv über sehr gute Anlagen verfügt, zeigte er insbesondere zu Saisonbeginn, hatte aber zugleich am defensiven Ende durchaus Luft nach oben. Außerdem fehlte bisweilen die Konstanz. Mit durchschnittlich elf Punkten und fünf Rebounds in gerade einmal 21 Einsatzminuten pro Partie deutete der 25-Jährige an, dass ihm noch eine gute Karriere in Europa bevorstehen könnte", so die Chemnitzer.

Licht und Schatten attestierten sie auch dem NBA-erfahrenen Gilyard: "Er wirkte direkt nach seiner Ankunft im Februar fast wie ein Heilsbringer und setzte offensiv wichtige neue Impulse. Durchschnittlich 12,3 Zähler, 6,3 Assists und die Dreierquote von 40,2 Prozent konnten sich sehen lassen. Doch noch mehr als Nkamhoua erwies sich Gilyard defensiv als zu anfällig, um für eine etwaige Weiterverpflichtung in Frage zu kommen."

Eine Weiterverpflichtung stand auch bei Jefferson nicht im Raum. Er kam als Ersatz für den verletzten Kanadier Aher Uguak (27), konnte mit durchschnittlich 4,5 Punkten und 2,2 Rebounds aber nie in dessen große Fußstapfen treten.