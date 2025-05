10.05.2025 07:59 Niners sind heiß auf direkten Play-off-Platz

Am Sonntag steht der letzte Hauptrunden-Spieltag für die Niners Chemnitz an. Noch ist alles offen. Die Mannschaft will einen direkten Play-off-Platz.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Die Niners feierten drei Siege in Folge, doch vor dem letzten Hauptrunden-Spieltag ist noch alles offen! Von Platz vier (dann startet das Team mit einem Heimspiel in die Play-offs) bis Rang sieben (Play-in-Heimspiel am Dienstagabend gegen den Tabellenachten) ist für die Chemnitzer alles möglich. Selbst wenn drei Gegner wie hier in Hamburg auf Niners Spieler Gilyard Jacob (26, M.) Druck ausüben, die Chemnitzer lassen sich nicht stressen. © imago/eibner Im besten Fall feiert die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (52) am Sonntag (16.30 Uhr) in Oldenburg einen weiteren Sieg. Dann bleibt sie Vierter, umgeht die dritte Englische Woche in Serie und kann sich auf die Meisterschaftsrunde vorbereiten. "Wir wissen nicht, warum es immer erst hässlich werden muss, bevor es schön wird", meinte Nicholas Tischler (24) nach der Partie in Hamburg. 22 Punkte lagen die Niners hinten. Dann starteten sie ihre Aufholjagd und gewannen in der Crunchtime 93:88. "Das ist wahrscheinlich die stressresistenteste Mannschaft in den vergangenen zehn Jahren", lobte Trainer Rodrigo Pastore nach dem 18. Saisonsieg. Niners Chemnitz Play-off-Einzug der Niners noch nicht perfekt! "Jetzt zählen nur noch Siege" Am Sonntag wird seinen Jungs erneut alles abverlangt werden. Oldenburg feierte wie die Niners zuletzt drei Siege. Die Niedersachsen sind heimstark. Sie gewannen zwölf der 15 Heimspiele und können im Erfolgsfall noch in die Play-ins einziehen, wenn die Konkurrenz mitspielt. Kapitän Jonas Richter (27): "Wir nehmen viele wichtige Dinge aus der zweiten Halbzeit von Hamburg mit nach Oldenburg. Wir wollen gewinnen und dann schauen, was in den Play-offs geht."

Titelfoto: imago/eibner