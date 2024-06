Niners-Spieler wechselt an die Ostsee: "War fantastische Zeit in Chemnitz"

Chemnitz - "Es war eine fantastische Zeit mit vielen wunderbaren, unvergesslichen Momenten. Was wir erreicht haben, hätte ich vor zwei Jahren niemals erwartet", meinte Dominic Lockhart (29). Der Shooting Guard wird die Niners aber verlassen und folgt dem Lockruf an die Ostsee ...

Solche Momente gab's für Dominic Lockhart (29) im Niners-Trikot eher selten. Der Shooting Guard kam in der Hauptrunde im Durchschnitt auf 1,9 Punkte pro Spiel. © IMAGO/Uwe Koch

Nach 99 Pflichtspielen für die Sachsen wechselt der defensivstarke Routinier zum BBL-Konkurrenten Rostock Seawolves.

Lockhart bedankte sich zuvor bei den Fans: "Ob daheim oder auswärts, ob Sieg oder Niederlage: Sie haben uns immer großartig unterstützt. Ich bin stolz auf die Erfolge, die wir gemeinsam feiern durften, ganz besonders natürlich auf den Europe-Cup-Triumph mit dem überwältigenden Empfang auf dem Marktplatz."



Neben dem 29-Jährigen werden auch Kaza Kajami-Keane (30) und Tylor Ongwae (32) die Chemnitzer verlassen. Kajami-Keane, nach dem Europe-Cup-Finale als "MVP" geehrt, wechselt nach Serbien. Der Kanadier soll bei KK Spartak Subotica auf Korbjagd gehen.

Gut möglich, dass "Triple K" in der neuen Saison in Chemnitz auf dem Parkett steht. Subotica spielt im September in der Qualifikation zur FIBA Champions League. Und die Niners haben bereits ihr Startrecht. Wohin es Ongwae zieht, ist offen.

"Dominic, Kaza und Tylor waren sportlich wie auch menschlich ganz wichtige Bestandteile unseres Teams und gehen als Mitglieder jener Mannschaft, die den Europe Cup holte, unseren ersten Titel überhaupt, auf ewig in unsere Vereinsgeschichte ein", so Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold.