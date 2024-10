02.10.2024 09:00 Niners starten heute in Italien in die Champions League: Europe-Cup-Sieger als Außenseiter

Die Niners starten am Mittwoch in Italien in die Champions League. Erster Gegner ist Bertram Derthona Basket.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Im italienischen Casale Monferrato starten die Niners Chemnitz am heutigen Mittwoch, 20.30 Uhr (live bei DYN), in ihre erste Saison in der Basketball-Champions-League. Neuzugang Victor Bailey (26) schaute im Punktspiel gegen Ulm noch zu. Am Mittwoch in Italien wird er erstmals für die Niners auf der Platte stehen. © IMAGO/Alexander Trienitz Gegner ist Bertram Derthona Basket aus dem Nachbarort Tortona. "Finanziell spielt er wie die meisten Champions-League-Clubs in einer anderen Liga. Uns erwartet ein starkes Team", weiß Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold um die Außenseiterrolle der Sachsen, die in der vergangenen Saison sensationell den FIBA Europe Cup gewannen. Trainer Rodrigo Pastore (52) wird erstmals auf seinen Scharfschützen Victor Bailey zurückgreifen. Der nachverpflichtete US-Amerikaner konnte die neuen Teamkameraden in den vergangenen zehn Tagen gut kennenlernen und zeigte in den ersten gemeinsamen Trainingseinheiten vielversprechende Ansätze. Pastore nutzte das spielfreie Bundesliga-Wochenende, um sein Team weiter zu formen. Die Niners sind mit zwei Niederlagen in die BBL gestartet. In Italien bauen sie nicht nur auf Bailey, sondern auch auf 2,03-Meter-Center Eddy Edigin (28). Rodrigo Pastore (52, l.) - für ihn ist es auch ein besonderes Spiel. Der Argentinier führte Chemnitz von der ProA bis in die Champions League. © IMAGO/Mladen Mlakovic Das Kraftpaket, das dank einer Ausstiegsklausel von Ludwigsburg nach Chemnitz wechseln konnte, kam angeschlagen aus der Sommer-Vorbereitung und stand gegen München (59:73) und Ulm (86:90) nur wenige Minuten auf dem Parkett.

Titelfoto: IMAGO/Mladen Mlakovic