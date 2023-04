Niners zum Krisen-Duell nach Leipzig: Reißen die Chemnitzer gegen den MBC das Ruder herum?

Sachsenderby im Basketball: Die Chemnitzer Niners treffen am Samstag in Leipzig auf den Mitteldeutschen BC. Beide Teams haben eine Sieglos-Serie.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Duell der Krisenteams am Samstag, 18 Uhr, in der Arena Leipzig: Der fünfmal in Folge sieglose Mitteldeutsche BC empfängt die Niners Chemnitz. Die haben zuletzt im Februar einen BBL-Sieg gefeiert. Es folgten acht Niederlagen am Stück!



Niners-Kapitän Jonas Richter (M.) versucht hier beim Hinspiel sich den Eröffnungs-Ball zu schnappen. Heute will er mit dem Team gegen den MBC bis zur letzten Sekunde kämpfen, um zu siegen. © IMAGO/Andreas Beil Reißen die Korbjäger von Trainer Rodrigo Pastore (50) in diesem Prestigederby das Ruder herum? Das Selbstvertrauen schwindet mit jedem Negativerlebnis immer mehr. Das war den Chemnitzern im letzten Heimspiel (69:71 gegen schwache Rostocker) deutlich anzumerken.

"Wir sind ein gutes Team und haben das in dieser Saison oft genug gezeigt", erinnert Kapitän Jonas Richter (25) an jene Spiele, in denen die Niners erfolgreich waren und bis auf den fünften Tabellenplatz kletterten. An die Play-offs verschwendet keiner mehr einen ernsthaften Gedanken. Setzt sich die Pleitenserie bis Saisonende fort - am Dienstagabend gastiert Meister Alba Berlin in der Messe Chemnitz, eine fast unlösbare Aufgabe - droht sogar der Abstieg. Niners Chemnitz Historische Niederlagenserie der Niners, doch Trainer Pastore sitzt sicher im Sattel! "Wir werden kämpfen bis zum Schluss", verspricht Richter. Auf ihn und seine Teamkollegen warten bis Saisonende noch neun Spiele - und das innerhalb von 30 Tagen!

Beim Mitteldeutschen BC sieht's personell besser aus