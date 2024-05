Würzburg chancenlos: Niners sichern Platz drei und sind bereit für die Play-offs!

Chemnitz - Partystimmung in der Messe Chemnitz! 5000 Fans feierten am Sonntag die Niners . Die beenden die Bundesliga-Hauptrunde hinter dem FC Bayern München und Alba Berlin auf dem hervorragenden dritten Rang. Die beste Platzierung der Vereinsgeschichte.

Niners-Coach Rodrigo Pastore konnte mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden sein. © Hendrik Schmidt/dpa

"Wir haben es nach dem ersten Viertel geschafft, mit mehr Energie zu spielen, und haben gut am Brett gearbeitet. Wir müssen das Tempo weiter hochhalten", sagte Richter, einer der Besten auf dem Parkett, zur Pause bei DYN.



In den zweiten 20 Minuten hielten die Niners nicht nur das Tempo hoch, sondern auch ihren Gegner stets auf Distanz. Aher Uguak, am Ende mit 15 Punkten, jagte direkt nach Wiederbeginn zwei Dreier in Folge durch die Reuse. Zwischenzeitlich lagen Richter & Co. mit 19 Punkten Differenz vorn.

Beim Stand von 57:42 ging es in die letzten zehn Minuten, in denen die Sachsen keine Luft ranließen und unter beiden Brettern dominierten. Das war ein beeindruckender Auftritt.



Das Team von Pastore ist in Play-off-Form, das steht außer Frage. Am Pfingstwochenende startet Chemnitz mit zwei Heimspielen ins Viertelfinale. Gegner ist der Tabellensechste Rasta Vechta.