Transfercoup! Niners verpflichten Spielmacher vom Pokalsieger Bamberg

Cobe Williams (25) wechselt von den Bamberg Baskets zu den Niners nach Chemnitz. © IMAGO / Contrast

Williams unterschrieb bei den Sachsen einen Vertrag für die kommende Spielzeit inklusive Option für eine weitere Saison. "Ich hatte in Bamberg eine herausragende Saison, aber jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung. Das ist der nächste Schritt in meiner Karriere. Ich habe großes Vertrauen in den Plan von Headcoach Rodrigo Pastores", betont der Texaner.

Williams ist der zehnte Neue bei den Niners, die den Kader damit fast komplett haben. Er wird zusammen mit Stefan Smith sowie Phlandrous Fleming Jr. die Strippen im Chemnitzer Backcourt ziehen.

Williams ging in der vergangenen Saison für Bamberg auf Korbjagd. Mit den Franken gewann er Ende Februar überraschend den BBL-Pokal und erreichte einige Wochen später in den Bundesliga-Playoffs das Halbfinale.

Zuvor spielte der 1,83 Meter große und 84 Kilogramm schwere Williams bereits für MKS Dabrowa Gornicza (Polen), Spirou Charleroi (Belgien) sowie die Universitäten von Tulsa und Louisiana Tech in der höchsten US-amerikanischen College-Liga NCAA-1. Mit Chemnitz wird der aufstrebende Spielmacher erstmals in seiner Karriere im BKT EuroCup antreten.