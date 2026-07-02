Transfercoup! Niners verpflichten Spielmacher vom Pokalsieger Bamberg
Chemnitz - Die Niners feiern einen echten Transfer-Coup: Der US-Amerikaner Cobe Williams (25) wechselt vom Überraschungs-Pokalsieger Bamberg Baskets nach Chemnitz!
Williams unterschrieb bei den Sachsen einen Vertrag für die kommende Spielzeit inklusive Option für eine weitere Saison. "Ich hatte in Bamberg eine herausragende Saison, aber jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung. Das ist der nächste Schritt in meiner Karriere. Ich habe großes Vertrauen in den Plan von Headcoach Rodrigo Pastores", betont der Texaner.
Williams ist der zehnte Neue bei den Niners, die den Kader damit fast komplett haben. Er wird zusammen mit Stefan Smith sowie Phlandrous Fleming Jr. die Strippen im Chemnitzer Backcourt ziehen.
Williams ging in der vergangenen Saison für Bamberg auf Korbjagd. Mit den Franken gewann er Ende Februar überraschend den BBL-Pokal und erreichte einige Wochen später in den Bundesliga-Playoffs das Halbfinale.
Zuvor spielte der 1,83 Meter große und 84 Kilogramm schwere Williams bereits für MKS Dabrowa Gornicza (Polen), Spirou Charleroi (Belgien) sowie die Universitäten von Tulsa und Louisiana Tech in der höchsten US-amerikanischen College-Liga NCAA-1. Mit Chemnitz wird der aufstrebende Spielmacher erstmals in seiner Karriere im BKT EuroCup antreten.
Cobe Williams verpasste kein Pflichtspiel in Bamberg
Als eines von sieben Geschwistern wuchs Williams in Dallas auf und ging nach seinem Highschool-Abschluss 2019 an die 400 Kilometer entfernte Louisiana Tech Universität in der Kleinstadt Ruston. Während seiner Zeit bei den "Bulldogs" wurde er zweimal ins "All-Defensive-Team" der Conference USA gewählt und zog mit seinem Team 2021 ins Final Four des National-Invitation-Tournament ein.
Nach vier Jahren in Louisiana und einer weiteren College-Saison mit der Universität von Tulsa standen 148 Pflichtpartien auf NCAA-1-Ebene zu Buche. Anschließend schlug der belgische Erstligist Spirou Charleroi zu, bei dem der Pointguard 2024 an der Seite des letztjährigen Chemnitzers Yordan Minchev in der BNXT-League sowie im FIBA Europe Cup auflief.
Ab März 2025 spielte er im polnischen Oberhaus für MKS Dabrowa Gornicza. Während seiner ersten Saison auf dem europäischen Kontinent bestritt Williams insgesamt 31 Partien und brachte es im Schnitt auf 16,4 Punkte und 4,3 Assists.
Die Entwicklung hin zum variablen Spielmacher setzte er eindrucksvoll in Bamberg fort. Dort verpasste der Texaner kein einziges Pflichtspiel und absolvierte in Bundesliga, Playoffs sowie Pokal ganze 47 Begegnungen.
Hierbei avancierte der athletische Pointguard mit durchschnittlich 14,6 Punkten nicht nur zum zweitbesten Punktesammler Bambergs, sondern mit 4,1 Assists pro Partie auch zum besten Vorlagengeber.
In Summe war Williams nach Ibi Watson sowie Demarcus Demonia der effektivste Bamberger Spieler. Er hatte somit großen Anteil am Pokalsieg der Franken, die im Halbfinale sensationell Bayern München (103:97) und im Endspiel Alba Berlin (74:72) niederkämpften.
Titelfoto: IMAGO / Contrast