Schreiben die Niners Play-off-Geschichte? In Heidelberg muss der zweite Sieg her

"Wir zeigten in der ersten Hälfte echte Play-off-Intensität. Wir spielten ein großartiges zweites Viertel und wollten nach dem Seitenwechsel so weitermachen. Das gelang uns nicht", erklärte Pastore.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Niners das andere Gesicht. Der 23-Punkte-Vorsprung schmolz bis auf einen Zähler zusammen. Die knapp 5000 Zuschauer mussten plötzlich wieder zittern. "Am Ende war unser Tank einfach leer", gestand Gästetrainer Danny Jansson (45). Zum Glück für die Niners, die in der Crunchtime das Spiel an sich rissen und den Sieg nach Hause brachten.

Chemnitz muss am Dienstag (18.30 Uhr) gewinnen. Dann kommt es am Donnerstag in der Messe zum alles entscheidenden fünften Viertelfinalduell. Der Blick in die Statistik spricht für Heidelberg. Ein 0:2 in der Best-of-five-Serie drehte eine Mannschaft zuletzt vor 22 Jahren.