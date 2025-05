Niners Chemnitz schlagen zurück und hoffen wieder auf Halbfinal-Einzug

Die Mannschaft von Rodrigo Pastore konnte das Spiel im letzten Viertel nochmal herumreißen. © IMAGO/Fotostand / Nachtigall

In der Best-of-five-Serie kommt es am Dienstagabend in Heidelberg zum vierten Aufeinandertreffen beider Vereine. Sollten die Sachsen auswärts gewinnen, steigt zu Himmelfahrt in der Messe Chemnitz das alles entscheidende Spiel im Kampf um den Einzug ins Halbfinale.

Kapitän Jonas Richter betonte vor dem dritten Duell am Sonntag: „Im ersten Spiel war unsere Offensive okay, im zweiten die Defensive. Heute muss beides passen.“

Das klappte zunächst nicht. Die Anfangsphase gehörte den Gästen in Person von DJ Horne. Der US-Amerikaner, der beim 74:70 in Heidelberg die entscheidenden Dreier versenkt hatte, erzielte zehn der ersten zwölf Punkte. Nach vier Minuten hieß es 12:9 für die Gäste.

Die Niners konterten mit einem 7:0-Lauf, rissen die Führung an sich. Nach dem ersten Viertel hieß es 23:21 für die Hausherren, die im zweiten Viertel komplett eskalierten. Erst jagte Jacob Gilyard einen Dreier nach dem anderen durch die Reuse. Beim Zwischenstand von 43:31 (16.) hatte der US-Amerikaner bereits 19 Zähler eingesammelt.