96 Punkte und 51 Rebounds! Vechta stoppt Siegesserie der Niners Chemnitz

Chemnitz - Das war kein guter Start ins neue Basketball-Jahr! Die Niners Chemnitz haben nach fünf Pflichtspiel-Siegen in Folge erstmals wieder verloren. Vor heimischer Kulisse unterlag die personalgeschwächte Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore am Sonntag gegen Rasta Vechta mit 90:96 (43:39).

Vechta-Spieler Lars Thiemann (r.) fliegt zum Korb. Die Niners konnten einen Sieg der Niedersachsen am Sonntag nicht verhindern. © IMAGO / Fotostand

Die Sachsen mussten auf den erkrankten Amadou Sow, bester Korbjäger der vergangenen Wochen, verzichten. Außerdem nicht dabei: Ty Brewer. Er wird auch nicht zurückkehren.

Der US-Amerikaner ist mit sofortiger Wirkung zum russischen Topclub Kasan gewechselt. Damit fehlt dem Pastore-Team ab sofort einer der defensivstärksten Spieler der Liga.

Chemnitz suchte in der Anfangsphase den Erfolg mit Würfen aus der Distanz. Vier Dreier waren drin: 14:7 nach dreieinhalb Minuten. Den Schlusspunkt unter das kurzweilige erste Viertel setzte Jordan Minchev mit seinem Dunk zum 25:19.

Im zweiten Abschnitt bekamen die Gäste die Niners-Schützen besser in den Griff. Linus Trettin brachte Rasta mit dem Korbleger zum 31:30 (14. Minute) erstmals nach vorn.

Das Pastore-Team holte sich die Führung mit einem 7:0-Lauf umgehend zurück und lag auch zur Pause vorn.