96 Punkte und 51 Rebounds! Vechta stoppt Siegesserie der Niners Chemnitz
Chemnitz - Das war kein guter Start ins neue Basketball-Jahr! Die Niners Chemnitz haben nach fünf Pflichtspiel-Siegen in Folge erstmals wieder verloren. Vor heimischer Kulisse unterlag die personalgeschwächte Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore am Sonntag gegen Rasta Vechta mit 90:96 (43:39).
Die Sachsen mussten auf den erkrankten Amadou Sow, bester Korbjäger der vergangenen Wochen, verzichten. Außerdem nicht dabei: Ty Brewer. Er wird auch nicht zurückkehren.
Der US-Amerikaner ist mit sofortiger Wirkung zum russischen Topclub Kasan gewechselt. Damit fehlt dem Pastore-Team ab sofort einer der defensivstärksten Spieler der Liga.
Chemnitz suchte in der Anfangsphase den Erfolg mit Würfen aus der Distanz. Vier Dreier waren drin: 14:7 nach dreieinhalb Minuten. Den Schlusspunkt unter das kurzweilige erste Viertel setzte Jordan Minchev mit seinem Dunk zum 25:19.
Im zweiten Abschnitt bekamen die Gäste die Niners-Schützen besser in den Griff. Linus Trettin brachte Rasta mit dem Korbleger zum 31:30 (14. Minute) erstmals nach vorn.
Das Pastore-Team holte sich die Führung mit einem 7:0-Lauf umgehend zurück und lag auch zur Pause vorn.
Vechta schlägt zurück und siegt gegen die Chemnitzer Niners
Das Bild änderte sich mit Wiederbeginn. Vechta blieb wach, drückte sein Spiel offensiv und defensiv immer stärker durch und führte nach reichlich vier Minuten im zweiten Durchgang 54:47. Vor dem letzten Viertel hieß es 70:64 für die Niedersachsen.
Bei den Chemnitzern machte sich jetzt der personelle Aderlass bemerkbar. Vor allem im Rebound-Duell (51:30 für Vechta!) hatte der Gegner deutlich die Nase vorn.
90 Sekunden vor dem Ende kassierte der beste Niners-Werfer Kevin Yebo beim Stand von 84:94 das fünfte Foul - Feierabend. Spätestens jetzt war die Heimniederlage besiegelt.
Erfolgreichste Spieler auf dem Parkett: Yebo (25 Punkte, zehn Rebounds) sowie Alonzo Verge, der 26 Zähler zum Vechta-Sieg beisteuerte.
