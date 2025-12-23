Sensation in der Messe Chemnitz: Niners fegen Besiktas Istanbul aus der Halle!

Die Niners schaffen im ULEB EuroCup die Riesensensation und besiegen in der fast ausverkauften Messe Chemnitz Titelanwärter Besiktas Istanbul mit 97:95 (53:44).

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Die Niners schaffen im ULEB EuroCup die Riesensensation und besiegen vor 4900 Zuschauern in der fast ausverkauften Messe Chemnitz Titelanwärter Besiktas Istanbul mit 97:95 (53:44).

Große Freude bei den Chemnitzern: Am Dienstagabend siegen sie gegen den Titelanwärter Besiktas Istanbul. © Imago / Jan Huebner Wenige Stunden vor Beginn der Weihnachtsfeiertage waren Amadou Sow (27 Punkte), Nike Sibande (13) und Kevin Yebo (elf) die besten Werfer im Team von Trainer Rodrigo Pastore. Das feierte am Dienstagabend den dritten EuroCup-Sieg in Folge. Bei ohrenbetäubendem Lärm zauberten die Niners eine erste Halbzeit auf das Parkett, die zu den besten in dieser Saison zählte. Von der ersten Sekunde weg boten die Chemnitzer den Türken, in ihrer heimischen Liga ungeschlagener Tabellenführer, nicht nur Paroli. Sie bestimmten das Spiel. Yebo und Sow brachten mit ihren erfolgreichen Distanzwürfen zum 15:10 die Hausherren Mitte des ersten Viertels erstmals nach vorn. Die Führung konnte bis zum Ende der ersten Halbzeit verteidigt werden. Niners Chemnitz Niners beenden Rostocker Höhenflug: Chemnitz zieht im Schlussviertel davon Acht von 14 Dreipunkt-Würfen landeten in den ersten 20 Minuten im Korb der Türken. Der letzte von Corey Davis fiel mit der Pausensirene durch das Netz: 53:44.

Mit 8:0-Lauf zur Führung und ins entscheidende Viertel

Über 500 Fans feuerten Besiktas Istanbul an. © Imago / Jan Huebner Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste zwei Schippen drauf. Das Pastore-Team stemmte sich erfolgreich dagegen. Der überragende Sibande, der alle Punkte in der zweiten Halbzeit erzielte, jagte drei Dreier in Folge durch die Reuse und hielt Besiktas auf Distanz. Als der US-Amerikaner für kurze Zeit draußen saß, schmolz der Vorsprung. Drei Minuten vor Ablauf des dritten Viertels glich Yigit Arslan vom Perimeter aus: 67:67. Was machten die Chemnitzer? Sie konterten eiskalt mit einem 8:0-Lauf und marschierten mit einer 77:69-Führung ins entscheidende Viertel. Niners Chemnitz Niners erwartet in der Messe Chemnitz ein heißer Abend: Besiktas kommt mit 500 türkischen Fans Yebo versenkte zwei Minuten später den nächsten Dreier. 84:71 - die höchste Niners-Führung, aber noch nicht der Sieg. 67 Sekunden vor dem Ende glich Besiktas durch Jonah Mathews erneut aus (95:95). Sow rettete im Gegenzug mit seinem Korbleger den sechsten Sieg im EuroCup. Was für ein sensationeller Abend!

