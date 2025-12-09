Sechs Pleiten in sieben Spielen: Kämpfen sich die Niners gegen Athen aus der Krise?

Chemnitz - Kämpfen sich die Niners am Dienstagabend im ULEB EuroCup aus der Krise? Um 19 Uhr gastiert das Team aus Athen in der Messe Chemnitz .

Die Worte von Coach Rodrigo Pastore (53, M.) scheinen kaum anzukommen. © Imago/Wolter

Die Griechen haben acht ihrer neun Spiele verloren, sind Letzter in der Gruppe B. Der einzige Sieg gelang ihnen am 1. Spieltag Anfang Oktober beim 89:86 gegen die Niners.

Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53), die im EuroCup aktuell bei drei Siegen steht, peilt Platz sechs an. Der berechtigt zum Einzug ins Achtelfinale. Chemnitz muss am Dienstag gewinnen. Das gelang den Niners in den vergangenen sieben Pflichtspielen allerdings nur einmal.

"Ich weiß, dass wir das besser können, und wir werden es besser machen", meinte Pastore nach der 82:86-Overtime-Niederlage in Bonn, der dritten BBL-Pleite in Folge.

Der Argentinier, der seit über zehn Jahren bei den Niners an der Seitenlinie steht, wirkt aktuell etwas ratlos. Oder hat Pastore erkannt, dass seine Mannschaft nicht das umsetzen kann, was er sich bei der Zusammenstellung des Kaders erhofft hatte?

In Bonn standen die beiden US-Amerikaner Nike Sibande (26) und Ty Brewer (25) nicht im Kader. Gavin Schilling (30) und Justin Steinfeld (24) saßen auf der Bank, zum Einsatz kamen beide Center nicht.