Ex-Chemnitzer Jeff Garrett schickt Niners in Bonn auf die Verliererstraße

Bonn/Chemnitz - Sie starteten bärenstark ins letzte Viertel, doch in der Crunchtime verließen die Niners die Kräfte! Am Ende stand eine weitere Niederlage: 82:86 (73:73, 38:42) unterlagen die Chemnitzer am späten Samstagabend in der Verlängerung den Telekom Baskets Bonn.

Jeff Garrett verpasste seinen BBL-Bestwert bei den Niners um einen Zähler. © IMAGO / speedshot

Die Hausherren konnten sich bei einem Spieler bedanken, der im Sommer von den Niners gekommen war: Jeff Garrett. Der US-Amerikaner, der am Montag 31 Jahre alt wird, machte in der entscheidenden Phase der Partie den Unterschied.

Zunächst rettete Garrett mit zwei Freiwürfen zum 73:73 die Gastgeber in die Verlängerung. Dort setzte er mit einem Monster-Dunk zum 82:78 ein klares Statement.

Grayson Murphy (26) jagte einen Dreier hinterher. Das war die Entscheidung. Garrett stand am Ende bei 22 Punkten (zehn Rebounds) und verfehlte seinen BBL-Bestwert aus Chemnitzer Zeiten um einen Zähler.

Trainer Rodrigo Pastore (53) begann seine Analyse mit der positiven Seite des Spiels: "Ich bin sehr zufrieden, dass wir nach unserem Spiel gegen Ankara bereits 48 Stunden im vierten Viertel stark gekämpft haben. Das waren unsere besten Minuten. Wir haben den Ball gut bewegt, hatten das Momentum und in der Verteidigung gute Stopps. Wir konnten Bonn in der zweiten Halbzeit bei 31 Punkten halten und das Rebound-Duell kontrollieren."