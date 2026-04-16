Sensationeller Washington schrammt beim Sieg der Niners knapp am Triple-Double vorbei

Chemnitz - Die Niners haben ihren Negativlauf in der Basketball-Bundesliga gestoppt. Nach drei Niederlagen in Folge lieferte die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) gegen Vizemeister ratiopharm Ulm eine starke Leistung ab. Das Nachholspiel ging mit 79:66 (41:34) an die Chemnitzer.

Eric Washington (32, r.) erzielte in den 34 Minuten auf dem Parkett 17 Punkte, acht Rebounds und zwölf Assists. © IMAGO / Alexander Trienitz

"Unser Spirit, die Mentalität und der Zusammenhalt waren großartig", geriet Pastore nach dem 13. Saisonsieg seiner Jungs ins Schwärmen. Ein Korbjäger stach bei den Gastgebern heraus: Eric Washington (32).

Der US-Amerikaner hatte im Januar seine Ausstiegsklausel gezogen und war von Jena (gastiert am Samstag in der Messe Chemnitz) zu den Niners zurückgekehrt. Am Mittwochabend lieferte der Guard, der fast 34 Minuten auf dem Parkett stand und sich nur einen Ballverlust leistete, seine mit Abstand beste Leistung ab.

Washington schrammte mit beeindruckenden 17 Punkten, acht Rebounds und zwölf (!) Assists haarscharf am raren Triple-Double vorbei.

Nach dem Spiel auf diese Quoten angesprochen, reagierte er überrascht: "Das habe ich im Spiel gar nicht so wahrgenommen. Nicht nur ich, das gesamte Team hat für diesen Sieg hart gearbeitet."

Pastore verteilte ein Sonderlob an seinen Matchwinner. "Eric war mit seinen Punkten, Rebounds, Assists und Steals ein riesiger Faktor. Aber auch Kostja Mushidi, Corey Davis mit seinen Drives, Kevin Yebo in der ersten Halbzeit und überhaupt das gesamte Team mit starker Verteidigung gegen Chris Ledlum und Co. machten einen tollen Job", so der Argentinier.