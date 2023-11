Termin für Pokal-Hammer Niners gegen Meister Ulm fix

Die Nachfrage ist riesig, deshalb haben die Niners die Zuschauer-Kapazitäten für das Pokalspiel gegen Ulm erhöht. © imago/Fotostand

Das mit Spannung erwartete Duell steigt am 9. Dezember ab 18.30 Uhr in der Messe Chemnitz. Gewinnt die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore, zieht sie zum zweiten Mal in die Finalrunde ein.

Der Spielort des Top Four 2024 steht noch nicht fest und wird unter den vier Teilnehmern ausgeschrieben. Auch der Zeitpunkt für das Kräftemessen der Niners mit Bayern München steht fest. Beide Mannschaften stehen sich am 21. Januar um 15.30 Uhr gegenüber. Für dieses Heimspiel und das Pokalduell läuft seit dem gestrigen Mittwoch der Ticketverkauf.

Erfreulich: Da die Niners zu einem echten Zuschauer-Magneten geworden sind und die Karten-Nachfrage enorm gestiegen ist, hat der Bundesligist das Hallen-Setup in der Messe erweitert.