Top-Scorer Yebo fliegt beim knappen Niners-Sieg aus der Halle!

Chemnitz - Das war ein hartes Stück Arbeit für die Niners Chemnitz . Erst im letzten Viertel bekamen sie am Sonntag den Tabellenvorletzten Skyliners Frankfurt in den Griff und feierten beim 70:65 (35:35) den vierten Auswärtssieg in Folge!

Hier noch auf dem Spielfeld: Kevin Yebo (r.) im Duell mit Jacob Knauf. © imago/eibner

Die Niners starteten mit einer 5:0-Führung. Sie fabrizierten in den ersten Minuten aber auch fünf einfache Fehler. Trainer Rodrigo Pastore forderte in der ersten Auszeit mehr Aggressivität in der Defense und eine bessere Ballbewegung am gegnerischen Brett.

Klappte zunächst. Dank Kevin Yebo, der einen Dreier versenkte, drei Freiwürfe hinterherschickte und Chemnitz 17:11 nach vorn brachte.

Danach zog wieder der Schlendrian ein. Die Wurfleistung war schwach. Der Vorletzte traf nicht viel besser. 69 Sekunden vor der Pausensirene stellte Marcus Domask per And One auf 33:32.

Die erste Führung der Hessen konterte Jacob Gilyard mit einem Dreier. Nach 20 Minuten stand es 35:35.

"Das ist zu undiszipliniert. Offensiv spielen wir uns keine guten Würfe heraus. Unterm eigenen Brett gestatten wir dem Gegner zu viele zweite Bälle", kritisierte Nicholas Tischler im Halbzeit-Interview bei DYN und forderte: "Wir müssen eine Schippe drauflegen!"