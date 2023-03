Trotz bitterer Niederlage: Auftritt gegen Bonn macht Niners Mut

Chemnitz - So bitter die 79:81-Heimniederlage gegen Telekom Baskets Bonn auch war - die Niners konnten erhobenen Hauptes vom Parkett gehen. Die Chemnitzer wurden von ihren Fans verdientermaßen wie Sieger gefeiert.

Pastore dankte nach dem dramatischen Ende am Sonntag allen Niners-Unterstützern.

Das Pastore-Team braucht noch zwei Siege, um den Klassenerhalt zu sichern. Mit der Leistung gegen Bonn sollten die am Sonntag gegen Rostock und zu Ostern im mitteldeutschen Derby gegen Weißenfels möglich sein.

"Wir haben im letzten Viertel leider zu viele Fehler gemacht. Das bestraft ein Topteam wie Bonn", bilanzierte Center Kevin Yebo (27). Am Ende stand die siebente Niederlage in Folge - für die Niners im dritten BBL-Jahr ein neuer Negativrekord.

Die lagen bis 60 Sekunden vor der Schlusssirene sensationell vorn. Dann brachte TJ Shorts (25) Bonn erstmals in Führung. Die Niners konnten den letzten Ball nicht im Korb versenken.

"Wir hatten am Donnerstag unser großes Sponsoren-Event, wo uns trotz der aktuell sportlich schwierigen Situation alle Partner den Rücken stärkten und viel Mut zusprachen. Das hat uns sehr geholfen und sich in der Leistung meines Teams widergespiegelt", sagte der Argentinier: "Meine Spieler haben Charakter bewiesen. So möchten wir weitermachen und bald wieder mit Siegen zurückzahlen."