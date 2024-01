Verteidigen die Niners gegen die Riesen ihre weiße Weste?

Chemnitz - Die Serie von zwölf Siegen in Folge wurde am Silvestertag von Alba Berlin gestoppt. In der heimischen Halle haben die Niners weiter eine weiße Weste!

Vor der heimischen Kulisse sind Jonas Richter (v.) und seine Kollegen noch unbezwungen. Das soll auch so bleiben! © IMAGO/Alexander Trienitz

Alle sieben BBL-Spiele in der Messehalle konnten die Chemnitzer gewinnen. Doch Vorsicht! Mit den MHP Riesen Ludwigsburg ist am heutigen Samstag, 20 Uhr, eines der stärksten Auswärtsteams zu Gast.

Von sieben Auftritten in der Fremde gingen fünf an den aktuellen Tabellensechsten, der unter anderem das Duell beim Meister Ulm (99:70) für sich entschied.

"Wir können viel aus der Niederlage in Berlin lernen. Wir müssen in manchen Situationen vielleicht etwas cleverer sein, dürfen nicht so einfach unsere Fouls weggeben und damit dem Gegner einen großen Vorteil verschaffen", betont Kapitän Jonas Richter: "Nichtsdestotrotz sind wir als Spitzenreiter ins neue Jahr gegangen. Darauf können wir stolz sein. Ich hoffe, dass wir an die Erfolge anknüpfen können."

Für die Niners beginnen mit dem Ludwigsburg-Duell knackige Wochen. Am 12. Januar gastieren sie beim Vizemeister Telekom Baskets Bonn. Es folgt der Heimspiel-Kracher gegen Bayern München (21. Januar). Unter der Woche kommen die entscheidenden Spiele in der zweiten Gruppenphase des FIBA Europe Cups.